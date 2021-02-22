抗疫一年 人民麻木 厭倦戴口罩 醫護累翻 看不見盡頭

一年來，全美民眾已對新冠疫情做出重大犧牲，一年來已對發展感到麻木，渴望恢復正常生活。圖為2020年畢業生都是無奈的戴著口罩畢業。(美聯社)

今日美國 報(USA Today)報導，具有致命威脅的新冠病毒疫情 在發生近一年來，許多全美許多人如今已對戴口罩感到不耐煩，迫切渴望回歸正常生活，對於各種疫情統計數據早就麻木無感，包括美國染疫死亡人數即將突破50萬大關。

然而，站在抗疫最前線的醫護人員，則對民眾對抗疫感到厭倦的態度無法茍同。疫情期間，全美醫護人員不眠不休，目睹患者痛苦掙扎及死亡。醫護人員放棄休假，自身面臨極高的染疫風險，種種壓力之下疲憊不堪，可以預見的未來卻看不到疫情何時趨緩。

紐約市史泰登島(Staten Island)區的新冠病毒方艙醫院(field hospital)急診室醫師西歐-潘納(Eric Cioe-Peña)說，醫護人員確實出現明顯的疲乏感，一方面對疫情感到疲乏，一方面也對民眾罔顧公共衛生規定而染疫而感到疲乏，卻要求醫護人員一次又一次延後休假，或者將私人事物行程一再往後挪。

他說，每一個人都應該告訴自己，也告訴身邊所有認識的人，出入公共場合要戴口罩。他表示：「不必幫我拍手，不必送我糕點，這些我都不需要，我需要的是大家都戴口罩，不要感染新冠病毒。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美染疫死亡人數中，其中有1438名醫護人員。但CDC坦承，醫護人員染疫死亡數字並不完整，凱瑟健康新聞(Kaiser Health News)與英國衛報(The Guardian)在2020年12月底的報告中指出，美國醫護人員感染新冠病毒死亡的案例，將近3000例。

加州布班克(Burbank)普羅維登斯聖約瑟夫醫學中心(Providence St. Joseph Medical Center)急診室醫師戴諾特(Michael Daignault)說，疫苗推出後，醫護人員接種時備感欣慰，不少人在社群網站分享施打疫苗照片，但同一時間卻看到洛杉磯 郡(Los Angeles County)許多居民對於防疫規定毫不理會，使得確診案例不斷增加，使得洛杉磯郡在這個冬季成了疫情重災區。