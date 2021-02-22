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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

美已注射6300萬劑疫苗 夏末前所有成人都能接種

編譯陳韻涵╱綜合21日電
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

拜登總統希望在就職日100天內讓1億人接種疫苗，這個目標乍聽之下遙不可及，但根據現行疫苗接種速率，可望穩步實現，甚至能在夏末前讓所有成人都完成接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，截至21日上午，全美目前注射6309萬634劑莫德納(Moderna)與輝瑞(Pfizer)-BioNTech 疫苗新冠疫苗，總配送量為7520萬4965劑。

CDC表示，截至21日已有4362萬8092人接種至少一劑疫苗，1886萬5319人完成兩劑接種，其中651萬9848劑疫苗在長照機構施打。

拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為拜登總統1...
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為拜登總統19日視察輝瑞藥廠在密西根州的新冠疫苗生產情況。(美聯社)

●每天接種170萬劑 未來希望翻倍

上星期，每天平均接種的疫苗數量增至170萬劑，不久後可望達成翻倍的目標。

喬治華盛頓大學公共衛生教授溫麟衍(Leana Wen)表示，樂見政府致力達到每天300萬劑接種的目標，「我希望降低病毒傳播風險，還請每個人幫忙，達成這個目標。」

新冠疫苗供應仍相對受限，後勤配送則受到極端冬季事件延後，上周遲送約600萬劑疫苗，但未來幾周將在第三家藥廠的疫苗獲准緊急使用授權(EUA)後，趕上落後的進度。

拜登19日參訪密西根的輝瑞疫苗工廠時說：「有疫苗是一回事，讓人願意挽袖接種很困難。」

拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為加州居民1...
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底足夠全民皆可接種。圖為加州居民17日接受莫德納疫苗的注射。(美聯社)

●疫苗配送加快腳步 美13%已接種

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)去年12月EUA輝瑞與莫德納疫苗以來，兩家藥廠已配送7500萬劑疫苗，其中6300萬劑已注射，相當於美國人口的13%已接種；換言之，拜登1月20日就職以來，已有近4500萬人接種疫苗。

疫苗配送的速度即將加快，未來五周半將運送1億4500萬劑疫苗，預料在5月底前增加配送兩億劑，7月底前在多送兩億劑。

●嬌生疫苗即將加入 一劑就能免疫

FDA近期可能通過嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗的EUA，嬌生的疫苗只需要一劑就能達到免疫功效，不像莫德納和輝瑞需要打兩劑，但嬌生第一批的疫苗產量並不多。

白宮新冠肺炎防疫小組聯絡人齊安茲(Jeff Zients)說：「我們將從幾百萬的庫存開始。」

如果考量三大廠商的疫苗總量，嬌生新疫苗的加入可望讓所有美國成人在6月底之前都接種疫苗，這樣的防疫進展比原訂計畫提前一個月。

疫苗 輝瑞 拜登

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