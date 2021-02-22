全美染疫死亡突破50萬 佛奇：明年可能仍要戴口罩

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇21日受訪強調到2022年全美民眾可能仍要戴口罩。(美聯社)

全美新冠肺炎死亡人數21日突破50萬大關，凸顯即便接種疫苗美國 的新冠危機尚未解除；華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)專家預測，6月1日之前恐再增加9萬人染疫死亡，此外全球也不太可能達到群體免疫標準；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，口罩防疫 「可能」要戴到2022年。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至21日全球至少1億1133萬8617人確診、已知246萬5846人死亡；美國至少2813萬3627人確診、已知49萬8879人死亡。不過，據國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，全美新冠肺炎死亡人數在21日已突破50萬大關，接近加州沙加緬度(Sacramento)或亞特蘭大(Atlanta)的人口。

美國的死亡人數為全球之冠，但美國人口僅占全球不到5%。

值得欣慰的是，每日新增確診病例連日減少，數月來於本月12日首度降至10萬人以下。

公衛專家及政府高官呼籲民眾別因此鬆懈防疫，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)21日接受NBC News節目「會見新聞界」(Meet the Press)說：「我們現在每天仍新增確診近10萬例，每天死亡人數介於1500人到3500人之間，這是去年夏季的超過2.5倍。」

瓦倫斯基說：「看到疫情趨勢趨緩很欣慰，但我們是從最高點下降。」

預測疫情及死亡趨勢的IHME則警告，全球可能無法在下個冬季前培育群體免疫。

IHME預測，截至5月底還會有58萬9197名美國人死亡，但好消息是，屆時每天的病歿人數會降至500例以下，甚至更低，前提是美國人積極戴口罩防疫；美國目前平均每日死亡2000人。

佛奇則表示，美國人可能還得戴口罩一年，但國家可能在秋季「回歸某種程度的正常」。

佛奇接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，讓他舒坦的向國人宣告不用戴口罩的標準還沒到達，「如果絕大多數國民接種疫苗，且社區染疫率非常、非常低，那麼才可以說沒有必要配戴口罩。」