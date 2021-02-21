民主黨明星葛謨、紐森 抗疫英雄同陷政治困境

紐約州州長葛謨。(美聯社)

加州州長紐森。(美聯社)

美國一東一西兩位民主黨籍州長—紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)與加州州長紐森(Gavin Newsom)，在疫情 伊始，均因領導抗疫，各界喝采，被視為英雄；時隔近一年，兩人現在卻也因處理疫情出現重大失誤，各自陷入政治困境；倘若處理不當，政治前程生涯可能被同一危機拖垮。

涉少報安養院死亡人數 紐約州長葛謨遭聯邦調查

葛謨正面臨聯邦檢方調查紐約州政府是否試圖掩蓋安養院染疫死亡的真實耆老人數，紐森則面臨反對黨指責他的封鎖令和個人疏失，造成重大損害，啟動程序要罷免他下台。

這些民主黨州長目前的麻煩，也是對拜登的一記警告；就任滿一個月的拜登宣稱他擁有應對疫情的措施，外界會仔細觀察他的表現，再做判斷。

疫情邁入第二年，掌控封鎖進度的各州州長是決定州民生活步調的關鍵人物，葛謨與紐森的領導風格，讓他們各自成為鎂光燈焦點。

葛謨天天在電視上以父兄姿態花長時間做疫情簡報，同時強烈批評川普政府，加上有一位在有線電視新聞網(CNN)擔任主播的弟弟克里斯·葛謨(Chris Cuomo)協助下，成為全國必看電視節目，還因此獲得電視艾美獎的肯定。

處事平穩的紐森早早建立封鎖機制，一度讓加州免受疫情重創；他刻意避免陷入黨派糾葛，甚至還曾參與前總統川普的廣告。

但加州策共和黨策士史塔茲曼(Rob Stutzman)表示，「不管各州州長是否採取不同措施，最後幾乎都沒差，因為這就是病毒，得處理一大堆棘手的事。」葛謨和紐森因為掌管大州，言行舉止和表現更是被放在顯微鏡下檢視。

據約翰霍普金斯大學統計，紐約州有逾4萬6000多人死於新冠病毒，儘管死亡人數很高，但葛謨知名度仍因處理疫情飆升，去年春夏還曾有民主黨人討論葛謨會否取代總統候選人拜登，或是成為副總統搭檔人選。

去年10月，葛謨甚至出書談論抗疫心得，書名為：「美國危機：COVID-19疫情的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic)。

但最近，紐約州民主黨總檢察長首先發難，譴責葛謨政府大幅少報安養院死亡人數；之後葛謨政府揭露，長期護理設施疫情死亡人數至少有1萬5000人，幾乎是葛謨最初披露數字的兩倍，群情譁然。

參加聚會和封鎖令惹議 加州州長紐森遭連署罷免

加州州長紐森的領 導抗疫形象崩潰，始於紐森為參加一名說客的豪華法國餐廳生日派對，尷尬道歉，變成「說一套，做一套」雙面形象；他曾告訴州民避免聚會。染疫人數上升和醫院病床不足，促使紐森在感恩節和聖誕節恢復居家避疫令。共和黨人在幾個月前發起罷免紐森的連署，指責他處理無家可歸者和經濟問題不當。

葛謨與紐森兩人，本來都有未來問鼎白宮的雄心，但經此一變化，可能前程不明。史塔茲曼表示，全國各地民主黨州長因為川普，聲名被錯誤膨脹提升，但當一切因素淨空時，大家看起來都一樣。