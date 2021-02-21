復出？復仇？川普為死忠參議員募款 將出席CPAC年會

圖為離任前的川普總統夫婦。(美聯社)

前總統川普 沉寂數周並安然挺過二度彈劾案後，開始復出，目標轉向為死忠支持者募款，確保2022年期中選舉的共和黨 候選人能延續「讓美國再度偉大」(MAGA)的使命；川普20日在海湖山莊(Mar-a-Lago)猶他州共和黨參議員麥克·李(Mike Lee)的募款餐會，周末則將接見南卡羅來納州 聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)，28日則會出席共和黨在佛州奧蘭多舉行的保守政治行動會議(Conservative Political Action Conference，簡稱CPAC)。

川普卸任後，沒有幕僚長安排他的電話或可預測的工作時段，想見川普只能加入他的棕櫚灣高球俱樂部，但也不見得能遇上他。

川普過去幾周來，拒絕接見的人從前南卡羅來納州州長、駐聯合國前大使妮姬‧海理(Nikki Haley)，到希望獲得他支持的參眾院共和黨議員；他偏好休閒度日，與朋友打電話或在高球場揮桿享受生活。

川普的親近人士表示，川普現在除了他的忠誠幕僚小圈子、長年好友及死忠盟友之外，其他人「難以接近」。

但情況即將改變，川普最快將在本月底或3月初「復出」，替2022年期中選舉的共和黨充滿認可MAGA理念的候選人廓清道路。

川普雖然還是不能用他最喜歡的社群平台推特，但透過其他社群媒體發揮影響力，且光是本月就為政治行動委員會(PAC)「拯救美國」(Save America)募得3100萬元。

二度彈劾案塵埃落定後，共和黨希望川普發揮他的影響力衝刺共和黨明年的期中選舉選情；葛理漢也將與川普討論黨內未來發展方向。

川普日前招待佛州前檢察長邦迪(Pam Bondi)、前競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)和博西(Dave Bossie)，這些都是MAGA運動極具影響力者。

目前為止，川普已表態支持兩位最忠誠的盟友，分別是尋求連任的共和黨亞利桑納州黨部主委沃德(Kelli Ward)，以及參選阿肯色州州長的白宮前發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)。

此外，川普預定28日在CPAC最後一天壓軸登場，匿名消息人士透露，「川普將談論共和黨的未來和保守派運動，可能批評拜登總統的災難性特赦和邊境政策。」