我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

校園重啟議題白熱化 拜登同時要防範得罪教師工會

記者顏伶如／綜合報導
校園重啟的辯論越來越火熱。(美聯社)
校園重啟的辯論越來越火熱。(美聯社)

2020年總統大選期間，全國人數最多的兩大教師工會對拜登大力相挺，對於拜登勝選功不可沒；現在，校園重啟的辯論越來越火熱，就職甫滿一個月的拜登不得不在兩大優先要務之間尋求平衡：讓學童返回教室上課，同時不得罪教師工會。

過去幾周裡，某些州與城市紛紛出現教師工會與地方政府鬧僵的狀況，工會要求如果要重啟校園，就要讓老師們先行施打疫苗；但問題到了本月初突然變得白熱化，因為聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，為老師們打疫苗並不是安全重啟校園的必要條件。

白宮當時沒有替瓦倫斯基的發言背書，澄清瓦倫斯基只是發表「個人意見」。

美聯社當時分析，許多共和黨及某些自由派人士將瓦倫斯基的談話解讀為替立即重啟校園擔保；某些人士認為，瓦倫斯基的發言形同打臉教師工會要求先打疫苗才能返校上課的要求。

「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席溫加頓(Randi Weingarten)指出，許多教師工會其實普遍同意，疫苗並非重啟校園的必要條件，真正問題則是很多學校對於通風設備更新，以及遵循衛生官員建議的重要防疫規則，進度均嚴重落後。

她表示：「如果連一些基本防疫措施都做不到，那麼施打疫苗的重要性，當然相對升高。與其繼續讓校園關閉好幾個月，為何不讓老師們盡快接種疫苗呢？」

加州教師協會(California Teachers Association)發言人布里吉斯(Claudia Briggs)表示，對於拜登政府的反應予以肯定，因為拜登曾說老師們的安全是最重要的，並提議撥款1300億元做為協助全美學校加強防疫之用。

拜登先前承諾，如果國會能通過疫情紓困法案，各州也能讓教師優先施打疫苗，就職百日之內將讓全國絕大多數幼稚園到12年級學校重新開放。但拜登的計畫卻引起某些批評聲浪，指責他在威脅一路走來大力相挺的教師工會。

拜登 疫苗 防疫

上一則

商人乘機發天災財 旅館、瓶裝水價格飆上天

下一則

疫情和經濟之外 暴風雪考驗拜登危機處理能力

延伸閱讀

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用
拜登呼籲歐洲與美合作 阻止伊朗破壞穩定行為

拜登呼籲歐洲與美合作 阻止伊朗破壞穩定行為
美前財長桑默斯示警：Fed最快可能明年升息

美前財長桑默斯示警：Fed最快可能明年升息
漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
川普獲知無罪後，發表聲明批評民主黨人「摧毀法治」、將正義轉變為政治復仇的工具。（路透）

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

2021-02-13 17:17
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪