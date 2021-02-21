校園重啟議題白熱化 拜登同時要防範得罪教師工會

校園重啟的辯論越來越火熱。(美聯社)

2020年總統大選期間，全國人數最多的兩大教師工會對拜登 大力相挺，對於拜登勝選功不可沒；現在，校園重啟的辯論越來越火熱，就職甫滿一個月的拜登不得不在兩大優先要務之間尋求平衡：讓學童返回教室上課，同時不得罪教師工會。

過去幾周裡，某些州與城市紛紛出現教師工會與地方政府鬧僵的狀況，工會要求如果要重啟校園，就要讓老師們先行施打疫苗 ；但問題到了本月初突然變得白熱化，因為聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，為老師們打疫苗並不是安全重啟校園的必要條件。

白宮當時沒有替瓦倫斯基的發言背書，澄清瓦倫斯基只是發表「個人意見」。

美聯社當時分析，許多共和黨及某些自由派人士將瓦倫斯基的談話解讀為替立即重啟校園擔保；某些人士認為，瓦倫斯基的發言形同打臉教師工會要求先打疫苗才能返校上課的要求。

「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席溫加頓(Randi Weingarten)指出，許多教師工會其實普遍同意，疫苗並非重啟校園的必要條件，真正問題則是很多學校對於通風設備更新，以及遵循衛生官員建議的重要防疫 規則，進度均嚴重落後。

她表示：「如果連一些基本防疫措施都做不到，那麼施打疫苗的重要性，當然相對升高。與其繼續讓校園關閉好幾個月，為何不讓老師們盡快接種疫苗呢？」

加州教師協會(California Teachers Association)發言人布里吉斯(Claudia Briggs)表示，對於拜登政府的反應予以肯定，因為拜登曾說老師們的安全是最重要的，並提議撥款1300億元做為協助全美學校加強防疫之用。

拜登先前承諾，如果國會能通過疫情紓困法案，各州也能讓教師優先施打疫苗，就職百日之內將讓全國絕大多數幼稚園到12年級學校重新開放。但拜登的計畫卻引起某些批評聲浪，指責他在威脅一路走來大力相挺的教師工會。