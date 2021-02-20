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暴雪阻撓 600萬劑疫苗配送延誤 拜登視察輝瑞藥廠

編譯林梅婕／綜合19日電
席捲美國的暴風雪天氣，延誤了新冠疫苗的運輸配送計畫，造成許多州的疫苗不足，導致疫苗接種站關閉。(Getty Images)
席捲美國的暴風雪天氣，延誤了新冠疫苗的運輸配送計畫，造成許多州的疫苗不足，導致疫苗接種站關閉。(Getty Images)

近日全國飽受寒冬暴風的肆虐，迫在眉睫的疫苗配送工作受阻，使600萬劑疫苗被迫延遲遞交，部分社區疫苗接種服務暫停；而拜登總統也在19日親自前往疫苗生產商輝瑞(Pfizer)在密西根州的藥廠視察，掌握配送進度。

儘管天公不做美，經過一翻視察後拜登仍表示自己對疫苗配送進度感到樂觀，並相信「今年年底前我們將有機會回到正常狀態的生活」。

拜登總統19日前往密西根參觀輝瑞公司的疫苗工廠，要求實現向各州的配送目標。(Ge...
拜登總統19日前往密西根參觀輝瑞公司的疫苗工廠，要求實現向各州的配送目標。(Getty Images)

各州連日深陷大雪和低溫的環境，就連總統參訪藥廠的行程都被迫延後，疫苗也因此延遲三天才抵達，各州政府和白宮只能不斷追趕進度；不過白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，他相信配送進度很快就會恢復，所有被延遲遞交的疫苗都將在未來幾天送達目的地。

拜登曾立下百日目標，要求上任100天內必須將疫苗接種規模達到1億人，據他自己在19日的聲明表示一切仍按照計畫進行，甚至強調7月底前國內疫苗接種人次將達到6億；不過受氣候及變種病毒的影響，拜登表示時程還是可能出現變化，疫苗生產進度也可能有所浮動。

輝瑞藥廠的總裁博爾拉(Albert Bourla)稱拜登執政團隊是「非常好的盟友」，不斷協助他們強化產能，並指公司目前每周平均送出500萬劑疫苗至全國各地，疫苗產能也將在3月底前提升超過兩倍。

惡劣的天候除了阻撓疫苗出貨的進度，從災情最嚴重的德州至新英格蘭一帶，陸續傳出接種服務站必須暫時關閉，影響許多待接種疫苗的民眾。

拜登總統19日前往密西根參觀輝瑞公司的疫苗工廠，在員工引導下了解疫苗冷藏設備。(...
拜登總統19日前往密西根參觀輝瑞公司的疫苗工廠，在員工引導下了解疫苗冷藏設備。(Getty Images)

田納西州孟菲斯城(Memphis)，一名77歲的老人班恩(Bill Bayne)於1月29日完成第一劑疫苗接種，被告知他將在本周獲得第二劑疫苗，卻遲遲未果。

斯拉維特稱，雖然有600萬劑疫苗被延遲交付，但疫苗配送都是全程放置低溫環境，並不會造成疫苗成分腐敗；他也呼籲，配送進度很快就會追上，各地接種服務單位也必須徹夜工作、加速為民眾接種疫苗。

斯拉維特指出，已有140萬劑疫苗於19日從庫存中出貨。

截至19日全美確診人數達到2797萬1377例，雖然持續上升但成長趨緩，死亡人數為49萬5470人。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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