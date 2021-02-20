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漲最低薪、發1400元紓困金…眾院下周表決

記者顏伶如／綜合報導
眾院民主黨人19日提交1.9兆元紓困法案的完整內容，參院也列上日程；圖為喬治亞聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff，左)當日在亞特蘭大發表對紓困法案的看法。(歐新社)
眾院民主黨人19日提交1.9兆元紓困法案的完整內容，參院也列上日程；圖為喬治亞聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff，左)當日在亞特蘭大發表對紓困法案的看法。(歐新社)

眾院民主黨團19日公布高達1兆9000億元的疫情經濟紓困法案完整版全文，內容包括調高聯邦最低工資至時薪15元，為年收入7萬5000元以下的美國民眾單次發放1400元紓困支票，聯邦失業補助津貼調高至每周400元且延長發放期限，同時也為受到疫情衝擊而處於掙扎的小型企業提供更多紓困援助。

法案的相關部分已分別在眾院各委員會表決過關，再由眾院預算委員會(House Budget Committee)彙整成包裹法案，預計下周交付眾院全院表決；民主黨目前在眾院擁有些微差距的多數優勢，共和黨陣營則以法案耗資過於龐大為由，啟動反制對策。

●估3月14日前 送拜登簽署

法案在眾院過關後，將送到民主黨擁有一票多數(副總統賀錦麗持有)的參院審議；波洛西先前已經表示，估計疫情紓困法案可望在3月14日之前送交拜登簽署。3月14日是某些聯邦失業補助計畫的截止期限。

拜登19日呼籲共和黨籍國會議員支持疫情紓困法案，並駁斥有關法案金額過高的某些批評意見；他在密西根州參觀輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗製造廠時表示，某些批評人士認為，1.9兆元紓困法案太過昂貴，「但我想問他們，我剔除哪些項目？我們不該投資200億元讓全國民眾打疫苗嗎？我們不該投資2900億元延長失業保險，讓目前沒工作的1100萬美國民眾能夠過日子嗎？」

他也說，並不排除聽取能讓紓困法案變得開銷降低的建議，「我持開放態度。」

「我們必須說清楚哪些民眾將獲得協助，哪些人會受到傷害。」拜登說，「我希望共和黨國會議員能聽聽選民的聲音。根據民調，法案獲得壓倒性的跨黨派支持。」

●調升基本薪資 推動有難度 

拜登12日會晤兩黨市長與州長時坦言，雖然他希望能將基本薪資調升至15元，但因為預算協議程序(budget reconciliation)，恐難在近期成功推動。

眾院版本的疫情紓困法案與拜登總統提出的疫情援助計畫高度類似，包括為學校、疫苗配送、州政府及市政府提供更多經費。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)19日在電郵中，對共和黨籍眾議員下達投反對票的指示；史卡利斯辦公室在電郵中形容，這是民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)「用來賄賂進步派的法案」。

波洛西辦公室19日稍後也發表聲明指出：「美國民眾亟待援助，共和黨眾議員卻不在乎。」

國會眾院19日公布紓困法案完整內容，包括將最低時薪調漲至15元；圖為上月芝加哥一...
國會眾院19日公布紓困法案完整內容，包括將最低時薪調漲至15元；圖為上月芝加哥一位民眾在麥當勞總部大樓前舉牌抗議，要求提高時薪。(Getty Images)

眾院 紓困 拜登

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