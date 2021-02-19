毅力號登火星 華裔團隊激動：接下來看我們的了

著陸時刻嚴正在家中觀看直播，準備一會兒便要上陣工作了。（嚴正提供）

火星探測車「毅力號」(Perseverance)18日於火星地表成功著陸，背後有不少華裔 工程師、科學家的功勞；負責駕駛和操控火星車的機器人界面和可視化小組的華裔主管嚴正接受本報專訪時說，「火星車一著陸，接下來就是我們的工作了。」

「人只能做到99%，剩下1%聽天命」

華裔首席工程師(Principal Engineer)彭家彥主要負責模擬著陸系統(EDL)開啟時，被稱為「恐怖七分鐘」的最後一分鐘；早在降落前，彭家彥和團隊已模擬了3000種狀況給著陸器，「人只能做到99%，剩下1%要聽天命。」

又期待又害怕 「萬一失敗怎麼辦？」

彭家彥說，由於疫情 ，他也無法進入控制室，只能透過直播觀看登陸過程；因火星到地球的距離太遠，電訊號單程傳輸就要11分鐘22秒，來回近23分鐘，因此著陸程序都是完全預先設計好，由飛行器自行控制。

當天早上，彭家彥把直播連結發給親友時很猶豫，「萬一失敗怎麼辦？」

觀看時，他形容，「緊張得連緊張的時間都沒有。」他當時盯著屏幕上傳回的一個個數據，七分鐘很快過去；不過，好在一切順利，心裡放下大石頭，他說團隊已經在著手準備下一個任務了。

彭家彥因毅力號登陸順利而輕鬆，但另一位在家中觀看直播的華裔工程師嚴正則等著接手上工。

「很高興，要開始第一天上班了。」嚴正笑說，火星車一旦著陸，接下來就是他和小組同事們的工作了。

毅力號登陸 被糗「你的工作保住了」

嚴正的輪班從登陸當天西岸時間下午4時到第二天早上4時，火星車降落後，很多朋友發簡訊給他，開玩笑稱：「嚴正你的工作保住了。」因為疫情原因，團隊不能再像以前聚在一起開慶功會，因此他和同事各自在家遠程慶祝。

嚴正和團隊早已忙碌準備，接手後的工作，將先檢查火星車各功能是否正常，「就像所有的新車一樣，一開始要看看有沒有損害。」

例如2012年「好奇號」降落後，他們發現某個測風速部件被石頭打到，因此接下來三天，會將整個車子檢視一下，這三天最重要的事，還得讓火星車「腦袋換一下」。

嚴正表示，「換腦袋」是因為毅力號過去七個月都採「飛行模式」，在旅程過程中火星車只需要導航、測量速度等簡單功能，所以火星車的操作系統類似處於安全模式，小且簡單；等到了火星表面，就需要自動駕駛、圖像處理等功能，因此要「換一套腦子」。

毅力號傳照報平安 比當年好奇號清晰

降落後，毅力號很快就發回了第一張照片；嚴正說，這是一張像素縮減的圖標照，算是先報個平安；不過，這張圖片比起好奇號當時寄回的照片更清晰，濾鏡上的塵土比較少，說明精確定點著陸做得非常好。

「很厲害。」嚴正預計約再過兩天，降落過程的視頻會傳回地球並公布，這是第一次在降落器上安裝了攝像頭，可以看到整個降落過程，「會很有意思。」

激動 「十年磨一劍，成果令人興奮」

「心情很激動。」這次的火星任務背後是好幾千個人十年的努力，「十年磨一劍，看到成果自然令人興奮。」

不過，嚴正也表示，接下來還有更多挑戰。尤其這次毅力號比好奇號要精密十倍，對於操控者壓力更大；不過，嚴正多年來已經操控過機會號、精神號、好奇號等火星車，已是資深駕駛，信心滿滿。