恐怖7分鐘 推特報平安：我安全抵達火星了

NASA任務工程師以「恐怖七分鐘」形容「毅力號」的降落過程。圖為毅力號著陸過程示意圖。(取自NASA官網)

聯邦航空暨太空 總署(NASA )的火星探測器「毅力號」(Perseverance)18日下午3時55分安全降落在NASA鎖定的最小範圍內，不過NASA任務工程師卻以「恐怖七分鐘」來形容毅力號的降落過程；毅力號啟動自動降落流程後，地球端人員便無法控制與干涉，僅靠事前預設的指令自動降落。

毅力號一登陸火星，其推特便發文宣布：「我安全抵達火星了，毅力號無所不去。」

這恐怖七分鐘包括進入(entry)火星大氣層、下降(descent)和著陸(landing)，簡稱為EDL，整個過程完美達成，而且無地球端工程師的干涉；由於火星離地球遙遠，訊號需要11分鐘才能傳回NASA在南加州 的噴射推進實驗室(JPL)，這表示工程師收到開始EDL的訊號時，毅力號早已登陸火星。

華爾街日報(WSJ)報導，在降落前大概十分鐘，太空船開始卸載火星旅程中所需的太陽能板、無線電和燃油槽，僅留下保護減速傘、探測器與降落台；大概進入火星大氣層80秒後，隔熱板飆升至華氏2370度，不過探測器在減速傘內安然維持在室溫溫度。

接著就邁入恐怖七分鐘，降落前6分鐘50秒開始出現亂流衝擊太空船，可能使其偏離軌道；為了校正方向，太空船在機體後方發動小型的推進器，調整降落角度與方向。這項「導引進入」的技術幫助太空船降落時，穩妥待在軌道上直朝目標下降。

太空船為了平穩重心，降落前三分鐘開始自動彈射初步重返大氣層時用來調整角度的六個重物，同時開始準備打開降落傘。

離著地剩下2分45秒時打開降落傘，太空船從時速940哩減至約200哩左右；這時太空船使用範圍觸發(Range Trigger)技術，計算與地面目標的距離和打開降落傘的精準時機。

太空船著地前2分25秒開始拋棄隔熱板，讓毅力號探測器接觸到火星大氣；這時毅力號也立刻開始攝影、接近地表並利用雷達確認高度，內建電腦開始比對內建地圖的位置數據。

為了讓探測器以更安全速度登陸，機體會在著地前一分鐘展開後風檔、切斷降落傘，並發動八顆降落台引擎。離地面剩下66呎、12秒時，降落台放下牽引著探測器的長線，而探測器也起用動力系統，進入著地模式。

最後毅力號切斷與降落台牽連的長線，安全降落在吉澤羅坑(Jezero Crater)，並立刻開工運作。