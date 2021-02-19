我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

佐證太陽系45億年演化史 人類探測火星成首選

編譯潘勛／綜合18日電
位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)。(Getty Images)
位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)。(Getty Images)

科學家指出，人類一直探測火星，而捨棄其他噴出水液的星球如木星、土星衛星，原因首在火星離地球夠近，再來以現今科技，太空探測器能在火星表面存留多日，確保任務成功，第三則是能取得火星岩石，佐證太陽系演化45億年的歷史。

「路透」(Reuters)18日報導，火星距離地球較近，以現今科技要前往相形容易，大約每兩年地球與火星就對直(距離最近)，可以發射太空船；科學家指出，火星的大氣對探測車要降落及巡航雖也造成挑戰，但不像降落金星般，幾分鐘便熔毀。

加拿大麥基爾大學(McGill University)地質化學及礦物學家列佛利(Richard Léveillé)指出，人類雖也派太空船登上金星表面，但那兒氣壓極強、溫度達攝氏450度，探測車撐不了多久；以美國太空總署(NASA)的底線，太空探測車至少要撐持四分鐘才算成功。

相形之下，火星探測車如NASA的機會號(Opportunity)設計成能在火星表面撐90天，最後才因沙塵暴而失效。

列佛利表示，火星受太空探測任務青睞的第二點，在能由其表面取得岩石，佐證太陽系演化45億年很多歷史；金星表面相形年輕，大約5億年；其他或許對生命友善的星球，如土星衛星恩克拉多斯(Enceladus)，液態水不斷由冰層下噴出，變化極大。

NASA火星探測車毅力號(Perseverance)這次降落在火星「吉澤羅坑」(Jezero Crater)的三角洲，當地一度有流水，類似地球上富饒的尼羅河三角洲，讓古埃及許多城市欣欣向榮幾千年。

列佛利研究地球微生物如何在岩石上留下痕跡，比如湖泊等有水環境，沉積物會堆高，水消失後，砂子則留下來，硬化為岩石；只要儀器正確，科學家可以尋找火星過往的生物印跡。

毅力號這次攜帶許多儀器及設備到火星，其任務設計部分在挑出最有希望的岩石標本，若是資金及計畫不斷，NASA及歐洲太空總署本世紀20年代末期將展開雄心萬丈的任務，把標本取回，然後在地球先進而保護完善的機構裡仔細研究，讓人類尋找火星生命綻現希望。

太空 NASA 美國

上一則

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

下一則

恐怖7分鐘 推特報平安：我安全抵達火星了

延伸閱讀

火星有多遠 NASA工程師：傳訊要花14分鐘

火星有多遠 NASA工程師：傳訊要花14分鐘
諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷

諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷
毅力號著陸火星 操控工作華人負責

毅力號著陸火星 操控工作華人負責
歷經「恐怖7分鐘」！NASA毅力號降落火星 傳回第1張火星照

歷經「恐怖7分鐘」！NASA毅力號降落火星 傳回第1張火星照

熱門新聞

潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
拜登總統(右)與第一夫人吉兒，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。(擷自推特)

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

2021-02-12 20:55
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%