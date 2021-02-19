佐證太陽系45億年演化史 人類探測火星成首選

位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)。(Getty Images)

科學家指出，人類一直探測火星，而捨棄其他噴出水液的星球如木星、土星衛星，原因首在火星離地球夠近，再來以現今科技，太空 探測器能在火星表面存留多日，確保任務成功，第三則是能取得火星岩石，佐證太陽系演化45億年的歷史。

「路透」(Reuters)18日報導，火星距離地球較近，以現今科技要前往相形容易，大約每兩年地球與火星就對直(距離最近)，可以發射太空船；科學家指出，火星的大氣對探測車要降落及巡航雖也造成挑戰，但不像降落金星般，幾分鐘便熔毀。

加拿大麥基爾大學(McGill University)地質化學及礦物學家列佛利(Richard Léveillé)指出，人類雖也派太空船登上金星表面，但那兒氣壓極強、溫度達攝氏450度，探測車撐不了多久；以美國 太空總署(NASA )的底線，太空探測車至少要撐持四分鐘才算成功。

相形之下，火星探測車如NASA的機會號(Opportunity)設計成能在火星表面撐90天，最後才因沙塵暴而失效。

列佛利表示，火星受太空探測任務青睞的第二點，在能由其表面取得岩石，佐證太陽系演化45億年很多歷史；金星表面相形年輕，大約5億年；其他或許對生命友善的星球，如土星衛星恩克拉多斯(Enceladus)，液態水不斷由冰層下噴出，變化極大。

NASA火星探測車毅力號(Perseverance)這次降落在火星「吉澤羅坑」(Jezero Crater)的三角洲，當地一度有流水，類似地球上富饒的尼羅河三角洲，讓古埃及許多城市欣欣向榮幾千年。

列佛利研究地球微生物如何在岩石上留下痕跡，比如湖泊等有水環境，沉積物會堆高，水消失後，砂子則留下來，硬化為岩石；只要儀器正確，科學家可以尋找火星過往的生物印跡。

毅力號這次攜帶許多儀器及設備到火星，其任務設計部分在挑出最有希望的岩石標本，若是資金及計畫不斷，NASA及歐洲太空總署本世紀20年代末期將展開雄心萬丈的任務，把標本取回，然後在地球先進而保護完善的機構裡仔細研究，讓人類尋找火星生命綻現希望。