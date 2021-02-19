我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

記者張聲肇／綜合報導
位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)的科學家遠端遙控火星探測器「毅力號」。(Getty Images)
位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)的科學家遠端遙控火星探測器「毅力號」。(Getty Images)

「毅力號」火星探測器於美東時間18日下午安全在火星著陸；透過美國太空總署會網路直播，讓全球太空迷們目睹這項歷史壯舉，但也引發航天迷對這項任務的討論與期盼。

目的為何？

尋找火星上面是否有生命跡象、收集岩石與土壤標本、探測火星地質，並試驗可否從大氣層製造氧氣，供未來太空人登陸火星之用；同時放出一架無人駕駛小直升機，探測器本身則留在火星探測一整年(地球687天)。

如何抵達？

2020年7月30日從佛州升空，飛行了約2億9300萬哩(約4億7000萬公里)的毅力號，一直由兩層保護殼構成的飛船載送，一層是錐形殼，另一層防熱殼，一路推送到火星上空11公里時，開始忍受高溫，然後開啟降落傘，減速下降。

此時護熱層脫離裝載探測器的錐形層，任其掉落火星表面。快到地面時，八個逆推火箭啟動，當作「空中起重機」，透過三條尼龍索和一條「臍帶」，把探測器慢慢放到地面。

探索目標？

目標是火星赤道北邊49公里寬的吉澤羅坑，科學家認為35億年前，這一帶是河流匯集的湖泊，可能仍有有機碳層(organic carbon)殘留。

如何尋找過去的生命跡象？

科學家發現窪地邊緣有碳化合物金屬，檢視其形態、質地等，看看是否曾是生物生存地點。

為什麼科學家認為火星上可能曾有過生物？

數十億年前，火星可能濕度夠高，大氣層也夠厚，至今仍有液體殘留痕跡；「好奇號」探測器曾在火星石頭上發現30億年前的有機分子(organic molecules)。

毅力號帶了哪些工具？

先進的照相機、偵測儀、造氧試驗器、X-光儀、鑽地雷達、雷射、光譜儀等。

 為何攜帶無人機？

這架1.8公斤重的無人直升機叫做Ingenuity，目的是要測試可否在稀薄的大氣層中飛行，因為火星引力僅為地球的三分之一，空氣濃度僅合地球的1%，起飛不易。

如何儲存土石標本、如何送回地球？

先把標本封存到管子保存好，等待下一次任務工具取回，載回地球時，大概是2031年。

太空 美國 佛州

上一則

德州求生╱融雪當水喝 水桶接雨水沖廁所

下一則

佐證太陽系45億年演化史 人類探測火星成首選

延伸閱讀

火星有多遠 NASA工程師：傳訊要花14分鐘

火星有多遠 NASA工程師：傳訊要花14分鐘
諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷

諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷
毅力號著陸火星 操控工作華人負責

毅力號著陸火星 操控工作華人負責
歷經「恐怖7分鐘」！NASA毅力號降落火星 傳回第1張火星照

歷經「恐怖7分鐘」！NASA毅力號降落火星 傳回第1張火星照

熱門新聞

潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
拜登總統(右)與第一夫人吉兒，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。(擷自推特)

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

2021-02-12 20:55
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%