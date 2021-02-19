為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

位於加州巴沙迪那市的NASA噴氣動力實驗室(JPL)的科學家遠端遙控火星探測器「毅力號」。(Getty Images)

「毅力號」火星探測器於美東時間18日下午安全在火星著陸；透過美國太空 總署會網路直播，讓全球太空迷們目睹這項歷史壯舉，但也引發航天迷對這項任務的討論與期盼。

目的為何？

尋找火星上面是否有生命跡象、收集岩石與土壤標本、探測火星地質，並試驗可否從大氣層製造氧氣，供未來太空人登陸火星之用；同時放出一架無人駕駛小直升機，探測器本身則留在火星探測一整年(地球687天)。

如何抵達？

2020年7月30日從佛州 升空，飛行了約2億9300萬哩(約4億7000萬公里)的毅力號，一直由兩層保護殼構成的飛船載送，一層是錐形殼，另一層防熱殼，一路推送到火星上空11公里時，開始忍受高溫，然後開啟降落傘，減速下降。

此時護熱層脫離裝載探測器的錐形層，任其掉落火星表面。快到地面時，八個逆推火箭啟動，當作「空中起重機」，透過三條尼龍索和一條「臍帶」，把探測器慢慢放到地面。

探索目標？

目標是火星赤道北邊49公里寬的吉澤羅坑，科學家認為35億年前，這一帶是河流匯集的湖泊，可能仍有有機碳層(organic carbon)殘留。

如何尋找過去的生命跡象？

科學家發現窪地邊緣有碳化合物金屬，檢視其形態、質地等，看看是否曾是生物生存地點。

為什麼科學家認為火星上可能曾有過生物？

數十億年前，火星可能濕度夠高，大氣層也夠厚，至今仍有液體殘留痕跡；「好奇號」探測器曾在火星石頭上發現30億年前的有機分子(organic molecules)。

毅力號帶了哪些工具？

先進的照相機、偵測儀、造氧試驗器、X-光儀、鑽地雷達、雷射、光譜儀等。

為何攜帶無人機？

這架1.8公斤重的無人直升機叫做Ingenuity，目的是要測試可否在稀薄的大氣層中飛行，因為火星引力僅為地球的三分之一，空氣濃度僅合地球的1%，起飛不易。

如何儲存土石標本、如何送回地球？

先把標本封存到管子保存好，等待下一次任務工具取回，載回地球時，大概是2031年。