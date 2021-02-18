3000枚炸藥拆川普大西洋城賭場 20秒「轟一聲」坍塌

位新澤西州大西洋城的「川普廣場賭場飯店」在2014年倒閉後，17日上午被炸毀夷為平地。(Getty Images)

明星、大牌運動員與搖滾樂手曾經絡繹不絕，狂歡派對不斷的前川普 廣場賭場(Trump Plaza casino)17日上午9時鐘，在3000枚炸藥引爆聲中，不到20秒就坍塌成估計有八層樓高的瓦礫，也象徵川普在美東首座賭城 --新澤西州 大西洋城的足跡徹底被抹除。

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川普廣場在川普還是意氣風發的地產開發商時，於1984年開幕營業，曾是川普賭場王國的瑰寶，廣告詞毫不客氣地自稱是「大西洋城的地標」，也曾是大西洋城最成功的賭場，許多重量級的拳賽、表演都選在這裡舉行；劇情講述詐騙賭場的電影「瞞天過海」(Ocean's Eleven，中國譯：十一羅漢)也曾在此取景。

但川普1990年在大西洋城的「印度皇宮」賭場(Taj Mahal)開張後，「川普廣場」和Trump's Castle兩座賭場的資源被挪移，導致這兩座賭場風光不再，開始走下坡；川普廣場則於2014年關閉，在2016年轉手賣給投資大亨艾康(Carl Icahn)。

這座賭城步道與大西洋間顯眼的大樓，因久年失修，已經開始剝落，甚至傾斜，為了整理市容與重建該區，安排了內部炸毀、快速拆除，引爆後，從後到前陣陣轟然巨響，濃煙上噴，瞬間頹廢地面。

面對川普起高樓、宴賓客，如今樓塌了的景象，大西洋城市長史默爾(Marty Small)說，「讓我不寒而慄。這是歷史性的一刻，令人激動。」

史默爾估計，整座賭場殘留的斷垣瓦礫堆積約八層樓高，6月10日之前可清理完畢，有興趣的環保人士可取走瓦礫投海建造人工珊瑚礁；還沒有炸碎的仍須靠重型機械打碎。

1984到1991擔任該賭場活動部經理的狄倫(Bernie Dillon)說，「當年經常都是這樣，進出不外瑪丹娜、西恩潘(Sean Penn)之流，芭芭拉‧史翠珊和唐‧強生(Don Johnson)、拳王阿里，歐普拉和川普坐在拳賽場邊。真是不得了的時代啊，看著它過去，實在難過。」