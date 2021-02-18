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憂川普「愛用白男」反對…國防部曾推遲女將軍晉升案

記者張聲肇／綜合報導

國防部去年原擬推薦兩名女性將領升任司令，但擔心被川普總統反對，換成男性白人，就把女將軍晉升案擱置下來，如今拜登總統上任，可望過關。

當時的國防部長艾思博(Mark Esper)和參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)都擔心，如果他們向川普提出空軍上將賈桂琳‧歐佛斯特(Jacqueline Van Ovost)和陸軍中將蘿拉‧李察森(Laura Richardson)的名字，恐怕川普會反對，並且在卸任前，晉升他自己喜歡的人。

國防部高層於是想到不尋常的一招：等11月選舉過後再看看；理由是，如果拜登當選，拜登團隊對女性將領晉升的態度，總比公然蔑視女性，又已和艾思博交惡的川普要友善些。

選後六天，艾思博果然走人，但推遲向白宮提案的計畫仍繼續。

「我不想因為川普的白宮看到是我推薦的，或認為國防部在玩政治，就把晉升案搞砸了。」艾思博接受媒體訪問時說，提名這兩人是因為適才適任，「她們最具晉升的資格。我們這樣做，是對的。」

新任國防部長人奧斯丁和密利預計幾周內會把兩位女性的人事資料送到白宮，拜登團隊預期會同意這份推薦名單，然後轉交參院審核同意。

若獲晉升，歐佛斯特將接掌運輸司令部，主導美軍的全球運輸補給事宜；李察森將成為南方司令部司令，掌管轄區涵蓋拉丁美洲的軍事活動。

國防部推遲向白宮遞交晉升案，凸顯了川普任期屆末，不確定感壟罩美國政壇，國防部資深官僚為了確保政策與人事穩定，不得不出此策。

該部資深官員說，艾思博和密利決定推遲送交女性將領晉升案，不是沒道理的，因為川普突然要艾思博走人，並且安插一堆死忠手下到國防部，不顧科班人員的反對，推動對伊朗惡意相向的政策，又急於要把駐阿富汗美軍撤走，讓美國陷入更大的不確定。

川普倉促安插了自己的死忠黨徒，到國防部各個顧問委員會、西點軍校等軍事學院董監事會，讓他在卸任後仍能發揮影響力的位置。

國防部 川普 拜登

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