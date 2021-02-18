最挺川普！保守派主持人、共和黨造王者林堡70歲肺癌逝

去年2月林堡(Rush Limbaugh)獲川普授「總統自由勳章」，由第一夫人梅蘭妮亞(右)當場授予。（路透資料照片）

過去幾年挺前總統川普 不遺餘力的知名保守派廣播節目主持人林堡(Rush Limbaugh)17日因肺癌逝世，享壽70歲；林堡逝世讓川普卸任後首度接受媒體專訪，他稱林堡奮戰到最後一刻，是鬥士、是偉大紳士。

來源：Fox News YouTube

林堡的死訊是由他的妻子17日透過廣播告知聽眾；川普曾讚林堡是「有史以來最偉大的戰士」，但華盛頓郵報 形容林堡是保守派的節目主持人，也是政客，擅長煽動政治，嘲笑揶揄自由主義者和民主黨人，且「對自由派、女性主義者和環保主義份子進行不懈轟炸，成為全國最受歡迎的脫口秀節目主持人，且導致共和黨陷入一種憤怒且窒礙的政治。」

今日美國 報稱林堡為「共和黨造王者」，福斯新聞報導，林堡堅守麥克風30多年，可說是美國史上最被喜愛，也最引發兩極化評價的媒體人。

林堡2001年被診斷出內耳疾病，戴上助聽器，並未因此卸下主持棒，去年2月他告知聽眾已是肺癌晚期，就在同月，川普在眾議院發表國情咨文時打破傳統，由第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)當場授予林堡總統自由勳章，這是美國平民的最高榮譽。

華盛頓郵報報導，林堡風格鮮明，尤其是在柯林頓和歐巴馬擔任總統時期，林堡推動保守派官員對移民、全球暖化和政府預算規模採取強烈反對立場。

林堡曾抨擊商人川普不是保守派，卻在2016總統大選中支持川普，兩人成為高爾夫球友，也是共進晚餐的親密朋友；林堡和川普相互拉抬，在政治議題上多次唱和，包括選舉、新冠肺炎，林堡都是川普的忠實後盾。

林堡出身密蘇里州的政治世家，父母都從政，祖父是聯邦法官，從小就對廣播非常著迷，從加州地方電台做起，一躍成為全國知名廣播主持人，「林堡秀」(The Rush Limbaugh Show)成為全美最受歡迎的廣播節目。

華盛頓郵報報導，林堡每天要進行3小時的廣播，聽眾人數超過1300萬，賺進4000萬美元；在他的全盛時期，聽眾超過2000萬人。

川普17日透過福斯新聞電話專訪說，「林堡不可取代、獨特，他有廣大聽眾，他在節目裡滔滔不絕，不受每兩分鐘就響起的聽眾來電影響，一講就是兩、三個小時。」

川普稱讚林堡是了不起的天才，「無論是否喜歡林堡，人們都尊敬林堡。」

川普說，林堡在政治上有很棒的直覺與洞察力；不忘自己對選舉結果的不滿，川普在專訪中稱，林堡也同意他的觀點，認為是川普獲勝，「他對此(指拜登勝選)非常生氣。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在例行記者會上被問到此事時，轉達拜登總統對林堡的悼念，及對其家人的慰問。