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今年報稅注意… 如有未領的紓困支票要列舉

記者顏伶如／綜合報導

報稅季節已於12日展開，許多美國民眾2020年裡收入數目出現重大變化，甚至收入來源也與疫情之前不同，再加上疫情期間聯邦政府發放紓困現金支票，種種因素必須納入，使得今年報稅將顯得更加複雜。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)指出，聯邦政府已完成兩輪發放的紓困支票，如果民眾迄今仍有部分未收到，可以在報稅時調整。

稅務專家史特柏(Mark Steber)表示，2020年彷彿是包括了所有歲月與人生經驗的一年，納稅人報稅時有很多地方必須注意。

國稅局(IRS)官員柯爾賓(Ken Corbin)指出，國稅局鼓勵民眾採電子報稅，並選擇以直接匯入戶頭方式領取退稅，對於絕大多數案件，納稅人在報稅之後大約21天內，就可以收到退稅。

他說，納稅人如果透過傳統郵寄方式報稅，可能需要等候較長時間，才會收到退稅；他表示，耽擱原因與疫情有關，包括郵件處理時間拉長，各地處理中心的國稅局人員也需要遵守保持社交距離的防疫規定。

報導指出，民眾如果還有應領卻還未領的紓困支票，報稅時應特別注意。某些民眾可能因為2020年收入驟減，變得有資格領取紓困支票；家中有嬰兒在2020年出生、家庭成員有著不同移民身分的納稅人，也都有資格領取紓困支票。

報導指出，納稅人在報稅時，對於應領卻未領的紓困支票，可以在2020年納稅申報單(2020 tax return)第30欄(Line 30)以「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)列舉；至於所有紓困支票都已收到的納稅人，報稅時則不必採取另外行動。

柯爾賓說，報稅詳實正確比匆忙報稅更加重要，納稅人應該把所有文件資料準備齊全，才開始報稅，「我們向來鼓勵納稅人，應該盡可能提交最準確的納稅申報單。」

根據聯邦政府規定，失業救濟金屬於應稅收入(taxable income)，雖然不是所有州都對失業救濟金課稅，但聯邦稅則一律適用。

報稅 紓困 支票

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