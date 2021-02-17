我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

保護屋主 拜登宣布延長暫停法拍、停付房貸至6月底

編譯郭宣含／綜合16日電
拜登總統16日簽署命令保護屋主，延長法拍及貸款期限到6月底。圖為加州沙加緬度市的店鋪出租，因為新冠疫情，屋主沒有房租收入，付不出貸款。(美聯社)
拜登總統16日簽署命令保護屋主，延長法拍及貸款期限到6月底。圖為加州沙加緬度市的店鋪出租，因為新冠疫情，屋主沒有房租收入，付不出貸款。(美聯社)

白宮16日宣布，拜登總統宣布將延長暫停法拍和停付房貸至6月底，以減緩新冠肺炎疫情對房東帶來經濟衝擊。

拜登政府此舉延續前總統川普去年3月的命令，也是拜登上任二度延長此計畫；他在上任首日將暫停法拍和停付房貸期限從1月31日延長至3月底，如今再將寬待時間延長至7月，他也另外提供在去年6月30日前登記者六個月的房貸寬限期。

美國人口普查局(US Census Bureau)數據顯示，全美近12%有房貸的房東延遲支付貸款。

不過根據16日公布的命令，驅逐房客備忘錄的有效期仍維持至3月，並未更動。

根據白宮聲明，聯邦住房與都市發展部(Department of Housing and Urban Development)、退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)和農業部(US Department of Agriculture)將共同執行這些行動；房東和房客紓困所需資料將整併在消費者金融保護局(CFPB)官網。

白宮在聲明中呼籲國會盡快通過1.9兆元的紓困案，並表示該紓困案將提供州政府100億元，以協助屋主償付貸款和支付日常成本；白宮也指出，這些行動可讓申請貸款展延計畫的270萬名房東受惠。

白宮備忘錄指出：「這項紓困案對於私有市場中背負房貸的房東至關重要。」

白宮表示，還有超過1000萬名房東延遲支付房貸，拜登這次命令旨在幫助民眾在新冠疫情引發的「住房負擔危機」中有房子可住，並指出在舉國面臨前所未見的國家緊急狀況時，這些房東迫切需要紓困案。

拜登政府表示，延長暫停法拍和停付房貸政策可提供有色族裔屋主關鍵協助，他們因為疫情而難以持續支付貸款。

房東 白宮 拜登

上一則

不同川普亂象 拜登恢復正軌「電話外交」已和12國領袖通電話

下一則

今年報稅注意… 如有未領的紓困支票要列舉

延伸閱讀

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍
恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」

恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」
暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破

暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍