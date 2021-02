保護屋主 拜登宣布延長暫停法拍、停付房貸至6月底

拜登總統16日簽署命令保護屋主,延長法拍及貸款期限到6月底。圖為加州沙加緬度市的店鋪出租,因為新冠疫情,屋主沒有房租收入,付不出貸款。(美聯社)

白宮 16日宣布,拜登 總統宣布將延長暫停法拍和停付房貸至6月底,以減緩新冠肺炎疫情對房東 帶來經濟衝擊。

拜登政府此舉延續前總統川普去年3月的命令,也是拜登上任二度延長此計畫;他在上任首日將暫停法拍和停付房貸期限從1月31日延長至3月底,如今再將寬待時間延長至7月,他也另外提供在去年6月30日前登記者六個月的房貸寬限期。

美國人口普查局(US Census Bureau)數據顯示,全美近12%有房貸的房東延遲支付貸款。

不過根據16日公布的命令,驅逐房客備忘錄的有效期仍維持至3月,並未更動。

根據白宮聲明,聯邦住房與都市發展部(Department of Housing and Urban Development)、退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)和農業部(US Department of Agriculture)將共同執行這些行動;房東和房客紓困所需資料將整併在消費者金融保護局(CFPB)官網。

白宮在聲明中呼籲國會盡快通過1.9兆元的紓困案,並表示該紓困案將提供州政府100億元,以協助屋主償付貸款和支付日常成本;白宮也指出,這些行動可讓申請貸款展延計畫的270萬名房東受惠。

白宮備忘錄指出:「這項紓困案對於私有市場中背負房貸的房東至關重要。」

白宮表示,還有超過1000萬名房東延遲支付房貸,拜登這次命令旨在幫助民眾在新冠疫情引發的「住房負擔危機」中有房子可住,並指出在舉國面臨前所未見的國家緊急狀況時,這些房東迫切需要紓困案。

拜登政府表示,延長暫停法拍和停付房貸政策可提供有色族裔屋主關鍵協助,他們因為疫情而難以持續支付貸款。