我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

記者顏伶如、張文馨／綜合報導
拜登總統16日晚間參加有線電視新聞網在密爾瓦基帕布斯特劇院舉行的里民大會，與選民談紓困法案。(Getty Images)
拜登總統16日晚間參加有線電視新聞網在密爾瓦基帕布斯特劇院舉行的里民大會，與選民談紓困法案。(Getty Images)

●厭倦老談川普 「我不想再討論他了」

拜登總統16日晚間參加有線電視新聞網(CNN)在密爾瓦基帕布斯特劇院(Pabst Theater)舉行的里民大會(hall inside)，與大約50名威斯康辛州選民面對面討論時，提到中國必將會因在香港、新疆與台灣所為招致反彈；拜登也承諾，今年7月底就有足夠疫苗供所有美國民眾施打，他也對和前總統川普的討論感到厭倦，直說：「我不想再討論他了。」

●與習通話談人權 「中國必將招致反彈」 

除了新冠疫情，拜登在這次訪問唯一提到的國家是中國，提到與中國國家主席習近平本月10日的2小時通話；拜登說，美國應該為人權挺身而出，他在與習近平的對話中提出人權問題，包括香港、新疆與台灣，「中國必將因為侵害人權遭遇反彈。」

拜登表示，他在電話中告訴習近平美國關切人權價值，他身為美國總統要反應美國價值，他不會出言反對習近平在香港、新疆維吾爾人以及台灣的做的事，但這些事一定會招致反彈，習近平也深知此事。

●談紓困法案 可創造700萬工作機會

這場里民大會的參加民眾，都戴口罩並保持社交距離；拜登談到新冠疫苗時表示，到了今年7月底時，將有足夠疫苗供所有美國民眾使用，拜登也說，規模1.9兆疫情經濟紓困法案，將能創造700萬個就業機會。

就在擴大提供疫苗的同一時間，更多民眾也完成疫苗接種，拜登說：「對於讓更多民眾施打疫苗，我們已經獲得重大進展。」

拜登也說，正在設法擴編疫苗施打機動小組、大型疫苗診所，並展開公共教育宣導活動，他表示，新政府上台之後，關於疫苗配送計畫，基本上從前任政府接手的，只是一團亂而已。

提到名稱為「美國救援法案」(American Rescue Plan)的疫情紓困法案時，拜登表示，法案內容包括1400元紓困支票、提高失業補助津貼以及對瀕臨遭到房東驅逐的弱勢族群提供保護，另外還有對小企業紓困，並為州政府及城市提供經費，同時也有疫苗及病毒檢測的專款。

他說，希望紓困法案在國會順利通過。

●談校園重啟 上任百日多數學校開放

一位女性選民提問，想知道孩子們何時可以輪到施打疫苗？拜登回答則說，家長無須過度惶恐，研究顯示兒童如果感染新型冠狀病毒，較不會出現嚴重病情。

對於重啟校園的計畫，拜登澄清，之前有關上台後重啟校園的承諾由於出現「溝通誤差」，引發外界誤會。先前喊出上台100天要讓「絕大多數學校」重啟的拜登在里民大會上說，目標是要讓絕大多數幼稚園到八年級(K-8)學校，能在上台百日之內能夠開放，每周上學五天。

●做好校園安全 老師應優先打疫苗

至於如何協助老師安全地回到教室恢復面對面教學，拜登強調保持社交距離、改善通風設備以及做好防疫措施的重要性，其他注意事項還包括控制班級人數、做好清潔與維修等。

拜登指出，老師應該排在施打疫苗的優先順位。

談到前總統川普時，拜登則說，對於討論川普已經感到厭倦，「我不想再討論他了」。

拜登 疫苗 美國

上一則

本周1350萬疫苗送各州 提速57%

下一則

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

延伸閱讀

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍
恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」

恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」
暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破

暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍