紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打
●厭倦老談川普 「我不想再討論他了」
拜登總統16日晚間參加有線電視新聞網(CNN)在密爾瓦基帕布斯特劇院(Pabst Theater)舉行的里民大會(hall inside)，與大約50名威斯康辛州選民面對面討論時，提到中國必將會因在香港、新疆與台灣所為招致反彈；拜登也承諾，今年7月底就有足夠疫苗供所有美國民眾施打，他也對和前總統川普的討論感到厭倦，直說：「我不想再討論他了。」
●與習通話談人權 「中國必將招致反彈」
除了新冠疫情，拜登在這次訪問唯一提到的國家是中國，提到與中國國家主席習近平本月10日的2小時通話；拜登說，美國應該為人權挺身而出，他在與習近平的對話中提出人權問題，包括香港、新疆與台灣，「中國必將因為侵害人權遭遇反彈。」
拜登表示，他在電話中告訴習近平美國關切人權價值，他身為美國總統要反應美國價值，他不會出言反對習近平在香港、新疆維吾爾人以及台灣的做的事，但這些事一定會招致反彈，習近平也深知此事。
●談紓困法案 可創造700萬工作機會
這場里民大會的參加民眾，都戴口罩並保持社交距離；拜登談到新冠疫苗時表示，到了今年7月底時，將有足夠疫苗供所有美國民眾使用，拜登也說，規模1.9兆疫情經濟紓困法案，將能創造700萬個就業機會。
就在擴大提供疫苗的同一時間，更多民眾也完成疫苗接種，拜登說：「對於讓更多民眾施打疫苗，我們已經獲得重大進展。」
拜登也說，正在設法擴編疫苗施打機動小組、大型疫苗診所，並展開公共教育宣導活動，他表示，新政府上台之後，關於疫苗配送計畫，基本上從前任政府接手的，只是一團亂而已。
提到名稱為「美國救援法案」(American Rescue Plan)的疫情紓困法案時，拜登表示，法案內容包括1400元紓困支票、提高失業補助津貼以及對瀕臨遭到房東驅逐的弱勢族群提供保護，另外還有對小企業紓困，並為州政府及城市提供經費，同時也有疫苗及病毒檢測的專款。
他說，希望紓困法案在國會順利通過。
●談校園重啟 上任百日多數學校開放
一位女性選民提問，想知道孩子們何時可以輪到施打疫苗？拜登回答則說，家長無須過度惶恐，研究顯示兒童如果感染新型冠狀病毒，較不會出現嚴重病情。
對於重啟校園的計畫，拜登澄清，之前有關上台後重啟校園的承諾由於出現「溝通誤差」，引發外界誤會。先前喊出上台100天要讓「絕大多數學校」重啟的拜登在里民大會上說，目標是要讓絕大多數幼稚園到八年級(K-8)學校，能在上台百日之內能夠開放，每周上學五天。
●做好校園安全 老師應優先打疫苗
至於如何協助老師安全地回到教室恢復面對面教學，拜登強調保持社交距離、改善通風設備以及做好防疫措施的重要性，其他注意事項還包括控制班級人數、做好清潔與維修等。
拜登指出，老師應該排在施打疫苗的優先順位。
談到前總統川普時，拜登則說，對於討論川普已經感到厭倦，「我不想再討論他了」。
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