紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

拜登總統16日晚間參加有線電視新聞網在密爾瓦基帕布斯特劇院舉行的里民大會，與選民談紓困法案。(Getty Images)

●厭倦老談川普 「我不想再討論他了」

拜登 總統16日晚間參加有線電視新聞網(CNN)在密爾瓦基帕布斯特劇院(Pabst Theater)舉行的里民大會(hall inside)，與大約50名威斯康辛州選民面對面討論時，提到中國必將會因在香港、新疆與台灣所為招致反彈；拜登也承諾，今年7月底就有足夠疫苗 供所有美國 民眾施打，他也對和前總統川普的討論感到厭倦，直說：「我不想再討論他了。」

●與習通話談人權 「中國必將招致反彈」

除了新冠疫情，拜登在這次訪問唯一提到的國家是中國，提到與中國國家主席習近平本月10日的2小時通話；拜登說，美國應該為人權挺身而出，他在與習近平的對話中提出人權問題，包括香港、新疆與台灣，「中國必將因為侵害人權遭遇反彈。」

拜登表示，他在電話中告訴習近平美國關切人權價值，他身為美國總統要反應美國價值，他不會出言反對習近平在香港、新疆維吾爾人以及台灣的做的事，但這些事一定會招致反彈，習近平也深知此事。

●談紓困法案 可創造700萬工作機會

這場里民大會的參加民眾，都戴口罩並保持社交距離；拜登談到新冠疫苗時表示，到了今年7月底時，將有足夠疫苗供所有美國民眾使用，拜登也說，規模1.9兆疫情經濟紓困法案，將能創造700萬個就業機會。

就在擴大提供疫苗的同一時間，更多民眾也完成疫苗接種，拜登說：「對於讓更多民眾施打疫苗，我們已經獲得重大進展。」

拜登也說，正在設法擴編疫苗施打機動小組、大型疫苗診所，並展開公共教育宣導活動，他表示，新政府上台之後，關於疫苗配送計畫，基本上從前任政府接手的，只是一團亂而已。

提到名稱為「美國救援法案」(American Rescue Plan)的疫情紓困法案時，拜登表示，法案內容包括1400元紓困支票、提高失業補助津貼以及對瀕臨遭到房東驅逐的弱勢族群提供保護，另外還有對小企業紓困，並為州政府及城市提供經費，同時也有疫苗及病毒檢測的專款。

他說，希望紓困法案在國會順利通過。

●談校園重啟 上任百日多數學校開放

一位女性選民提問，想知道孩子們何時可以輪到施打疫苗？拜登回答則說，家長無須過度惶恐，研究顯示兒童如果感染新型冠狀病毒，較不會出現嚴重病情。

對於重啟校園的計畫，拜登澄清，之前有關上台後重啟校園的承諾由於出現「溝通誤差」，引發外界誤會。先前喊出上台100天要讓「絕大多數學校」重啟的拜登在里民大會上說，目標是要讓絕大多數幼稚園到八年級(K-8)學校，能在上台百日之內能夠開放，每周上學五天。

●做好校園安全 老師應優先打疫苗

至於如何協助老師安全地回到教室恢復面對面教學，拜登強調保持社交距離、改善通風設備以及做好防疫措施的重要性，其他注意事項還包括控制班級人數、做好清潔與維修等。

拜登指出，老師應該排在施打疫苗的優先順位。

談到前總統川普時，拜登則說，對於討論川普已經感到厭倦，「我不想再討論他了」。