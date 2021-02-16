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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

最低時薪15元？拜登很搖擺 勞團很挫折

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統在競選時保證要立法提高聯邦法定最低薪為15元，但越來越多人擔心他會食言。(Getty Images)
拜登總統在競選時保證要立法提高聯邦法定最低薪為15元，但越來越多人擔心他會食言。(Getty Images)

拜登總統大規模疫情紓困經濟法案當中，包含了將現行聯邦最低時薪從7.25元調增至15元的條款；但美聯社報導，拜登自己卻成了這項政策意料之外的障礙，因為拜登對於調高最低工資，近來顯得立場搖擺，透露在國會過關其實希望渺茫，讓勞工工會頗感挫折。

勞工組織「為時薪15元而戰」(Fight for 15)全美會長、連鎖速食店麥當勞(McDonald's)堪薩斯市分店經理魏斯(Terrence Wise)，十年前開始推動爭取全美最低工資時薪15元時，曾經遭人嘲笑，但美國發生新冠病毒疫情後，魏斯的主張已變得真實，不再「好笑」。

拜登打退堂鼓：我不覺得能夠過關

「我不覺得能夠過關。」拜登日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，談到調高最低薪資指出，參院兩黨席次各半的情況下，調高最低薪資條款無法湊齊60票的提案門檻。

美聯社報導指出，拜登團隊一路走來都對時薪15元的目標大力支持，但拜登最近態度突然鬆動，讓魏斯等勞工權益倡議人士深感無奈，擔心著過去幾年來的爭取成果，可能在最後一分鐘化為烏有。

民主黨雖可循艱深的預算程序，讓調高最低薪資成為疫情經濟法案附帶條款，以簡單多數交付表決，但民主黨籍溫和派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)等多人，已明確表達不支持時薪15元。

勞工團體失望：只差臨門一腳而已

「就只差臨門一腳而已，他們必須讓條款通過。」41歲的魏斯說，拜登政府必須感受到來自勞工團體的壓力。

另一方面，華爾街日報(WSj)報導，川普政府2020年幾乎對所有外籍勞工停止核發工作簽證，理由是疫情期間保護美國勞工飯碗不被搶走，但最新出爐的統計結果卻顯示，疫情期間美國失業率飆高，但原本仰賴外籍勞工甚深的企業，職務空缺卻還是聘不到人填補。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任紐瓦拉斯塔(Alex Nowrasteh)分析，美國失業勞工對於原本多半由外籍勞工從事的低薪工作、季節工作毫無興趣，川普政府的工作簽證禁令並沒有幫助到想要爭取高收入職缺，但本身卻不符合特定專業條件的美國勞工。

圖為疫情下，在佛州勞德岱堡市領取時薪的麥當勞外送員工。拜登總統在競選時保證要立法...
圖為疫情下，在佛州勞德岱堡市領取時薪的麥當勞外送員工。拜登總統在競選時保證要立法提高聯邦法定最低薪為15元，但越來越多人擔心他會食言。(美聯社)

勞工 拜登 美國

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