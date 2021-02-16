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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上任簽署多項行政命令，內容五花八門，但保守派與黨內進步派都不滿。圖為拜登總統1月20日上任首日在白宮就簽署17項行政令，其中六件與移民事務有關。(美聯社)
拜登總統上任簽署多項行政命令，內容五花八門，但保守派與黨內進步派都不滿。圖為拜登總統1月20日上任首日在白宮就簽署17項行政令，其中六件與移民事務有關。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，多位知情人士透露，拜登政府與民主黨籍國會議員本周稍後將公布移民改革法案，內容當中包括讓1100萬無證移民有機會入籍、擴大難民安置計畫，並在美墨邊境採用更多監控科技設備；前總統川普任內提出的「公共負擔」(public charge)移民排除規定，即將宣告終結。

越來越多的中美洲居民向美墨邊界湧來，認為拜登政府上台，美國將放寬移民限制。(美聯...
越來越多的中美洲居民向美墨邊界湧來，認為拜登政府上台，美國將放寬移民限制。(美聯社)

名稱為「2021年美國公民法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)的提案內容，將反映拜登就職首日宣布的移民改革優先要項；草案內容也包括讓未成年人士祖國等候庇護申請、擴大「夢想生」福利，以及終止川普任內提出的「公共負擔」移民排除規定。

報導指出，過去不管共和黨或民主黨執政期間，推動大規模移民改革時都曾遭逢挫敗，拜登白宮團隊則透露，同意讓這些改革法案以化整為零的方式推出。

民主黨籍國會議員將立即推動讓農場工人、夢想生取得合法身份的提案，接下來再著手範圍較大的移民改革法案。相關官員及移民權益倡議人士分析，這波移民改革的中心主旨，就是獲致進展。

移民權益倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)執行主任辛克裴(Marielena Hincapié)表示，如果法案當中有某些部份變成奠定基礎的基石，也是沒關係的。

民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)，將是在參院領導推動移民改革法案的主帥。

梅南德茲發表聲明表示，這項移民計畫不但可以修正現今破損的移民體制，還能打造一套更加完善的制度，讓家庭得以團圓，讓無證移民社區走出陰影，邁向入籍之路，同時也為人權挺身而出，從根本解決人口遷徙問題，並且在邊境地區推出智慧型安全策略。

移民 民主黨 拜登

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