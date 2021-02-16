難民衝向美墨邊界 白宮：現在不是來美國的時候

越來越多的中美洲居民向美墨邊界湧來，認為拜登政府上台，美國將放寬移民限制。(美聯社)

拜登總統上任後下令開始處理被川普 政府阻擋在墨西哥的2萬5000難民庇護申請案，被解讀為「美國 新總統想幫助移民」，導致許多中南美洲移民衝向美墨邊界，已對美國海關造成不少壓力。

美聯社報導，來自宏都拉斯的梅狄納(Isabel Osorio Medina)搭了一個禮拜的長途巴士，日前來到緊鄰加州的墨西哥邊城提璜納(Tijuana)，正要住進便宜旅館時說，「看來美國的新總統想要幫助移民。大家都這麼說，但我不敢確定是真是假。」

這位63歲的宏都拉斯人和數以千計湧向美墨邊境 的人一樣，認為川普下台後，他們申請難民，進入美國的希望就大增。

事實上，誠如白宮發言人所說，「現在不是來美國的時候。絕大多數人都將在邊境上，遭到拒絕入境。」

國務卿布林肯2月6日也重申，「新」政策是終止川普政府與宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉簽訂的「在當地國申請難民」協定，但這不表示，美國邊境從此開放讓難民申請人入境。

布林肯說，雖然美國承諾擴增本地與地區移民的保護與機會，「邊境仍須保護，法律必須執行。」但顯然不是每個人都聽懂布林肯在講什麼。

很多人仍湧入德州南邊、墨西哥境內的馬塔莫洛斯暫時營區，以為可比照在該處、已在美國立案待審的難民申請人，有一天也會輪到自己獲准入境，接受法院聽審；因為拜登政府已在12日宣布，19日起分批讓這些申請人入境。

多年來，申請美國難民的門檻並不高：提出「可信」的證據，證明自己在母國受到迫害，甚至只要害怕受到迫害，就會獲准入境美國，等待法院裁定是否可長期居留美國。

川普政府認為許多「假難民」目的只是取得美國永居權，但中南美國家常常有天災、政治紊亂、幫派暴力充斥，實質或心理受到「迫害」，實在難以認定。

拜登雖已公告擴大難民數額等人道政策，卻未更動川普的「邊境防疫」政策，仍授權邊境官員以避免疫情擴散為由，把所有未具合法入境身分的人，包括難民申請人，擋到境外。

梅狄納想來美國申請難民，他表示因為在宏都拉斯抗議非法砍伐，他的環保人士身分已面臨危險；他已計畫先非法入境美國，被邊界巡邏隊人員抓到時，就聲稱「面臨危險」的身分，然後「當場申請難民，看他們怎麼反應。」