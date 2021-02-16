做得不夠？做得太過？拜登新政陷兩難 進步派、保守派都不滿
拜登總統上任後簽署近50項行政命令，其中不乏推翻川普所造成傷害的政策；不過華盛頓郵報表示，現在拜登也陷入兩難，在推翻舊政府的政策上不能做得太過頭，但又面臨來自進步派的壓力，期望推出更多政策。
拜登的幕僚有一句格言：「別想讓整片海洋沸騰，你不可能完成所有事。」目前拜登已推翻最容易處理的川普政策，但接下來才是難題：進步派要求拜登拿出更多做為，包括擴大健康照護，加強槍枝管制等需要制訂新法，且難以執行的政策。
未來幾個月，將能得知拜登能推翻多少川普政策，以及有多少政策能夠留下；部分拜登支持者表示，若大眾沒看見立即的成效，恐怕對新政府失去耐性。
眾院進步派黨團共同主席普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)說：「要讓民眾相信，新政府能將局勢導正回來的時間並不多。」
拜登曾表示不會單方面執行過多政策，在上任後簽署眾多行政命令時，也指出僅是「挽回川普造成的傷害」。
但拜登目前的施政方向，卻也引來保守派人士不滿，認為他與先前兩黨合作的論調大相逕庭。
華府智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation)主席詹姆斯(Kay James)就說：「這不是他保證的團結；他示意將採取單方面的動作，奪取國會權力，讓人毫無爭辯與異議空間。」也有共和黨人士抱怨，拜登的施政造成太多破壞。
儘管新政府動作井然有序，但拜登團隊面臨靠一己之力完成的政績也有其極限；他若要建立新的健康照護選擇、改善基礎設施和移民問題，以及實施更嚴格的環保控管，全都需要在立場兩極化的國會，推動繁複的立法。
賈亞帕也說，拜登單方面推行的健保可能無法滿足需求。
而且12月時，拜登更曾私下告知非裔民權領袖，他有意謹慎使用行政命令，「我不會抵觸憲法，進步派所要求的行政權有些太超過了。」
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