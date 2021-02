共和黨抓倒戈叛徒 7參議員被貼「紅皮藍骨」標籤

前總統川普 躲過二度彈劾後,共和黨 13日先後譴責倒戈支持彈劾的七名共和黨參議員 ,其中北卡羅來納州的柏爾(Richard Burr)面臨來勢洶洶的挑戰者,下屆參議員選舉將角逐參議員的北卡前眾議員沃克(Mark Walker)推文表示,「北卡需要真正的保守派守護者。」

Wrong vote, Sen. Burr. I am running to replace Richard Burr because North Carolina needs a true conservative champion as their next senator. Join me → https://t.co/R4vNpN0Njx pic.twitter.com/rw3nMSleIY