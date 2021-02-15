施壓調查、誹謗官司…川普躲彈劾 難逃訴訟硬仗

川普再一次躲過國會彈劾，將要面對一波又一波的法律官司。(美聯社)

雖然前總統川普 在第二次彈劾 逃過一劫，但接下來還有一堆訴訟等著他；過去因為川普擁有總統的刑事豁免權，但現在已不受保護，預料未來將會碰上不少難關。

參院 認為川普有罪的票數為57比43票，未能超過三分之二門檻，不過一名顧問向有線電視新聞網(CNN)透露，其實川普非常被害怕因搧動國會報動面臨起訴。該名顧問說：「他非常擔心。」

共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)雖然在彈劾投下無罪票，但他表示：「沒有總統能凌駕法律之上，躲過刑事起訴，就連前總統川普也不例外。」

同樣投下無罪的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)口氣強烈表示：「他不管在實質上或道德上，都必須為1月6日發生的事負責。」

來源：Guardian News YouTube頻道

其他案件方面，喬治亞州已針對川普為贏得總統大選，施壓州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，強迫他「找到足夠選票」一案展開刑事調查。雖然正式被起訴的機會可能不大，但富爾頓郡(Fulton County)地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)表示，調查不僅止於川普與拉芬斯伯格的通話。此外川普在其他地方，也面臨多項類似調查。

此外，川普2017的就職委員會也分別遭到紐約州南區聯邦檢察官、華盛頓特區與新澤西州檢察長調查。

2019年一名就職委員會的捐款人認罪坦承阻礙針對委員會財務狀況進行調查；上個月，華盛頓特區檢察長辦公室警告小唐納(Donald Trump Jr.)，希望他配合問訊。

不僅如此，川普的個人事業也將接受調查。2019年在國會作證，川普前律師柯恩(Michael Cohen)表示川普為避稅而謊報資資產。川普集團疑似涉及資產、保險和銀行詐欺，曼哈頓地區檢察官在選後也對此加強展開刑事調查，但仍不確定是否將起訴。

上述調查外，川普也面臨記者珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)的誹謗告訴。2019年卡若爾指控他性侵，但川普矢口否認，還說她僅是為衝高著作銷量而撒謊，卡若爾因此在2019年底提告。