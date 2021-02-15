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川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

後川普時期 共和黨對川普「黨內角色」意見分歧

記者顏伶如／綜合報導
川普盟友參議員葛理漢主張，川普應在接下來的2022期中選舉擔任重要角色。(美聯社)
川普盟友參議員葛理漢主張，川普應在接下來的2022期中選舉擔任重要角色。(美聯社)

前總統川普兩度遭國會彈劾卻能全身而退之後，接下來川普在「後川普時期」的共和黨內將如何定位，尤其在即將來臨的2022年參眾兩院期中選舉將扮演如何角色，共和黨高層意見明顯分歧。

川普盟友、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)主張，川普應在接下來的2022期中選舉擔任重要角色，並稱川普陣營將是共和黨在2022年贏回國會多數席次的致勝之道。

共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)則說，川普在黨內影響力已逐漸衰退。參院共和黨領袖麥康(Mitch McConnell)也透露，倘若川普支持的候選人可能讓共和黨席次面臨不保，就會出手介入。

紐約時報分析，共和黨往前邁進的道路並不容易，對川普而言也不容易。首先，彈劾案未成立讓川普更有理由可以吹噓政治勝利，無須為1月6日國會暴動負責，同時在黨內可以繼續呼風喚雨，對背叛者一一算帳，甚至再度參選總統。

然而，從另一個層面來看，如今川普名譽已嚴重受損，堪稱美國史上最為聲名狼藉的總統，在黨內是否仍有號召力有待觀察，而且不再擁有能以霸凌手段攻擊政治對手、共和黨籍國會議員被迫乖乖聽話的推特做為發聲管道。

葛理漢14日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，眾院民主黨團二度彈劾川普是創下糟糕前例，如果共和黨重新掌握眾院多數，將針對副總統賀錦麗支持「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)發動彈劾，理由是「她讓暴徒得以免罪」。

來源：Fox News YouTube頻道

葛理漢也說，川普是共和黨內「最為強大勢力」，川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)如果在北卡羅來納州參加聯邦參議員選舉，肯定能在初選勝出。他也對麥康諾在彈劾落幕後批評川普表示不認同，並稱倘若共和黨候選人在2022年期中選舉遭致挫敗，倒楣的將是麥康諾，而非川普。

葛理漢舉例說：「如果你是在亞利桑納州或喬治亞州、新罕布夏州參選的共和黨員，這些都是我們有機會贏回參院席次的地方，但別人可能播放麥康諾批評川普的談話，並且詢問你的看法如何。我如果你是現任共和黨參議員，人家可能會來問你說『未來是否會繼續支持麥康諾呢？』」

川普 共和黨 彈劾

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