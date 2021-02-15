查國會暴動 兩黨大老籲跨黨派似調查「九一一」立專案

即使眾院彈劾團隊未能成功彈劾川普，但國會兩黨漸有共識要成立類似「九一一恐襲事件調查委員」來徹底調查元月6月暴徒攻擊國會的事件。圖為國會13日彈劾川普投票場面。(美聯社)

前總統川普 二度遭彈劾案雖因共和黨 護航而以無罪結案，但元月6日國會山莊暴亂事件不會很快落幕；九一一事件後，促成專案委員會設立的民主、共和兩黨要角已出面倡議，應再度成立類似委員會，調查國會遇襲此一重大歷史事件。

「華盛頓郵報」14日報導，共和黨前新澤西州州長肯恩(Tom Kean)、印第安納州前聯邦眾議員漢米爾頓(Lee Hamilton)已發函拜登總統以及參眾兩院兩黨領袖，敦促成立專案調查委員會，既超然又由兩黨參與，而調查國會山莊暴亂事件；肯恩與漢米爾頓曾主持類似委員會，調查九一一事件。肯恩及漢米爾頓均是共和民主兩黨的重量級大老，資歷聲望俱高，兩人出面號召，顯示此事重要性。

華郵 ：兩黨涇渭分明 超然調查難

華郵認為，目前黨派涇渭分明，大部分共和黨人忠於幫派頭目般的川普，想組成委員會符合超然、兩黨都參與的標準，著實困難，只是肯恩、漢米爾頓表示，試試看依然很重要。

肯恩與漢米爾頓的函件中寫道，「國會山莊元月6日遇襲，令人震驚，可謂悲劇，必須徹底調查，以確保國人能了解當天事實真相。調查行動應確立單一說法及事實，憑以認清何以當時國會怎麼會脆弱不堪，另採取矯治行動，再度恢復國會安全。」但肯恩與漢米爾頓都小心翼翼，不把國會山莊暴亂事件與九一一事件直接對比。

眾院議長波洛西以及其他某些國會議員也已提出創設調查委員會的想法；肯恩與漢米爾頓表示，兩人13日都接到波洛西的電話，追蹤他們的函件，徵詢他們的專業。

但華郵表示，參院審理川普彈劾案之後，整個國會有沒意願推動偵辦，令人懷疑。

肯恩與漢米爾頓在函件中便已承認，要不要設立那種委員會，若要又該如何組織，權責在國會；故此兩人沒提到川普的名字，也沒提到進攻國會的是川普追隨者，只把焦點放在鞏固國會安全，能夠履行職能。

華郵認為，若成立調查委員會，無疑要面對那場國內恐怖活動、叛亂行為的起因，可能還得處理川普如何授權給當天的暴民，置國會議員、國會山莊工作人員的性命於險境。