路透民調：71%民眾認川普該為國會暴亂負責

暴民在1月6日闖入國會後，企圖阻止聯邦參院確認拜登勝選。圖為暴民砸碎窗玻璃，欲衝進國會時，警員拔槍自衛。(美聯社)

民調公司易普索(Ipsos)13日發布一項替路透做的全國線上民調，顯示71%的美國 成年人，包括近半的共和黨 人認為前總統川普 要為1月初的國會暴動負部分責任。

聯邦參院彈劾案表決已於13日下午落幕，最終以57票認定有罪，43票認定無罪，但未跨過三分之二定罪門檻，判定川普無罪；將川普定罪需要67贊成票才能通過，本次表決僅有七位共和黨參議員投票贊成川普有罪。

易普索的調查共有998位18歲到65歲的成年人參與，在川普律師12日結束審判陳述後進行，調查中問到對於川普在暴亂中扮演何種角色時，有三成美國人認為川普須負「全部」責任。

25%的人認為川普須負大部分責任，16%的人認為他負部分責任，剩下29%認為川普無須為國會暴亂負責；將近一半的共和黨人同意川普至少有「一部分」的責任。

有五成的受訪者表示若他們有權投票，會判川普有罪，38%的人認為川普不應被定罪，12%的人表示不確定。

53%的受訪者認為應該禁止川普再度擔任公職，39%的人覺得川普可以再度從事公職。

川普的律師說川普並無意圖煽動國會暴亂，他對支持者發表的演說是在實行憲法賦予的言論自由權利。

73%的受訪者表示在彈劾審判開始前就已明白自己的立場，27%則是在審判期間確認立場。