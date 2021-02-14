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彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

彈劾案2度脫罪 葛理漢將會川普 討論共和黨未來

編譯陳韻涵／綜合13日電
前總統川普13日在彈劾案中脫罪之後，一向挺川的重量級共和黨參議員葛理漢表示，未來幾周將會晤川普，討論共和黨的未來。圖為川普(右)去年2月為葛理漢(左)助選。(美聯社)
前總統川普13日在彈劾案中脫罪之後，一向挺川的重量級共和黨參議員葛理漢表示，未來幾周將會晤川普，討論共和黨的未來。圖為川普(右)去年2月為葛理漢(左)助選。(美聯社)

前總統川普13日在彈劾案中被宣告無罪，毋須為煽動1月6日國會暴動負責，鞏固了他在共和黨中的地位；重量級共和黨領袖葛理漢(Lindsey Graham)表示，未來幾周將會晤川普，討論黨的未來。

彈劾監察員在是否定罪川普的投票中取得多數，七名共和黨人、所有50位民主黨人和無黨派參議員，表態支持彈劾，但仍未達定罪的三分之二、67票憲法門檻。

川普二度無罪開脫，餘波可能影響美國政治數年：

對川普

川普再次脫罪，最直接的影響就是能夠再戰2024年大選。

他屆時高齡78歲，是否會再投入另一場精力充沛的競選活動令人懷疑；就算他不選，此次彈劾投票也彰顯了他對共和黨的影響力。參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)說：「他是黨內最勁勢力，無庸置疑。」

對共和黨

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)及他的領導層投票反對眾院通過的彈劾案，凸顯黨內譴責「川普主義」的意願不高。

對共和黨而言，這是一場賭注；自從川普踏入政壇的第一天起，共和黨便在2016、2020年出現高投票率，而在川普無心顧及或不願力挺的選舉，如2018年大選及喬治亞州1月的參院選舉，共和黨都遭滑鐵盧。

麥康諾表示，他根據彈劾前總統違憲的理念投票，並發表譴責川普總統「實際且在道德上應為慫恿當天事件發生負責」；不過，麥康諾在川普在位期間，從沒打算舉行投票。

其他共和黨議員也基於彈劾案違憲為川普辯護，但不少人在家鄉州承受莫大選民壓力。

對民主黨

民主黨未能讓川普定罪，但贏得11小時的傳喚證人動議，換得眾院史上最分歧的兩黨彈劾，以及參院最分裂的定罪總統投票。

民調顯示，民主黨贏得公眾輿論之戰，許多美國人認為應褫奪川普公權，其中許多民主黨議員對於共和黨議員願挺身支持川普感到訝異，但投票結果顯示川普的支持依然壯大。

面對黨內同志的投票結果，葛理漢表示尊重並將在未來幾周會見川普，確保議員能在明年國會選舉中扭轉當前劣勢。

「我將試著說服他，我們無法在沒有他的情況下達陣，但也不能在僅有川普運動卻無黨內團結的情況下進行」；葛理漢說：「若能在明年扳回一城，便能確認相關政策；若再次敗北，輿論則會說你(川普)不僅丟掉白宮，還讓共和黨屈居劣勢。」

川普 共和黨 投票

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