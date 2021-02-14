總統彈劾案雖未通過 拉斯金：美國史上兩黨最團結…

眾院彈劾川普的主要彈劾經理拉斯金13日彈劾失利後，率領經理團隊離開參院。 (美聯社)

九位擔任眾院彈劾 監察人的議員亟欲將前總統川普 定罪，使他為煽動支持者情緒引發國會暴動負責，最終在參院未能通過；而川普的辯護律師直指民主黨 只想將川普噤聲，藉此打壓政敵。

擔任首席彈劾監察人的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)表示：「無庸置疑川普支持暴徒的行為，他必須被定罪，就這麼簡單。」儘管彈劾在參院未能通過，但他仍稱本次彈劾為「美國史上兩黨最團結一致的總統彈劾案。」

民主黨認為川普呼籲支持者進攻國會的行為危害美國民主，更無意呼籲停止暴亂；投下有罪票的共和黨參議員圖米(Pat Toomey)也說川普的行徑「不只重創把選票投給他的千萬選民信心，也背叛憲法和他就職的誓言」。

拉斯金還表示：「川普煽動暴徒進攻國會，而我們成功守住，但他已違反了憲法。當暴民進逼，把驚險逃脫的美國副總統稱為『叛徒』，還想把他吊死，選舉人票計票過程也因此停止，這是你想讓下一代面對的未來嗎？」

不過川普的辯護律師團隊指責民主黨，不僅想將政敵川普噤聲，以防範他未來捲土重來，更將政治理念不同的演說犯罪化，企圖使他上千萬支持者的聲音無法被聽見。

辯護團隊也表示，由於川普已經卸任，因此本次彈劾已違憲；而川普在國會暴動前演說所使用的詞彙，與民主黨人士的演說無異。

雖然逃過第二次彈劾，但未來國會有機會對川普採取其他動作，如譴責動議(censure motion)；但共和黨對於民主黨援引憲法第14修正案，嚴禁「涉及反政府暴動和叛亂」人士擔任公職，堅持採反對態度。

第二次彈劾也被視為左右共和黨未來走向的關鍵。中間派與建制派的共和黨人士，警告川普引領的方向將使全黨走偏。