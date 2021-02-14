低調的她 為何選擇與川普為敵？

國會眾議員布特勒被爆推文透露少數黨領袖麥卡錫在元月6日當天，曾在電話上與川普總統飆罵，在13日參院彈劾案上引發風波。布特勒也意外成為焦點人物。(美聯社)

共和黨 籍眾議員潔米‧布特勒(Jaime Herrera Beutler)12日在推特爆料，川普 在上月6日國會暴亂時拒絕眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)請求幫忙平息暴動的請求，布特勒因此在13日參院彈劾 辯論中成為焦點。

布特勒過去行事一項低調，她強調自己普通的出身背景來和選民連結，2010年布特勒首次於華盛頓州第三國會選區當選，她擊敗知名的民主黨對手，贏得國會眾院席次。

布特勒在2013年時早產生下老大，但孩子沒有腎臟，布特勒一直致力幫助其他家庭面對長期的醫療危機，並敦促立法讓孩童照護費用降低。

布特勒為西語裔，在一向苦苦爭取西語裔選民的共和黨中，她立刻就被視為共和黨新星，但布特勒從未參選參議員或州長，上新聞的頻率也不若華盛頓另一位共和黨眾議員凱西‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)頻繁。

然而低調的布特勒卻在近幾天成為焦點，她12日在推特上發文指出麥卡錫說他在上個月國會暴亂時曾與川普通話，麥卡錫請求川普公開要求暴民結束暴動，他告訴川普這些暴民由川普的支持者組成，而非極左派的反法西斯主義(antifa)成員。

布特勒在推特發文中表示川普當時回應麥卡錫：「我猜這些人對大選的結果比你還要不滿。」布特勒也呼籲知悉內情的人站出來說出實情。言下之意，是川普間接支持同意這些支持者的暴行。

布特勒強調她願意偶爾與對手合作，傾聽不同方的意見，2018年聯邦政府無根據的監督計畫更新案，她是共和黨中少數投下反對票的議員；2019年時布特勒投票反對彈劾川普，但在這次的二度彈劾案中，她是10位倒戈支持彈劾的共和黨人中的其中一員。

與其他支持彈劾的共和黨人相同，布特勒也受到當地及州內黨員的譴責，但布特勒表示人們不該為她的言論感到驚訝，她說：「自從我公開宣布決定贊成彈劾時，我就已經和選民及同事分享這些細節，也多次透過媒體和公共論壇分享。」