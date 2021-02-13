彈劾案公開暴亂視頻 共和黨人認為已斷送川普白宮之路

參院共和黨二號人物熊恩(John Thune)，對譴責川普抱持開放態度。(美聯社)

參院共和黨 人、包括不打算投票支持彈劾 前總統川普 的議員表示，本周的彈劾調查已斷送川普2024年重新角逐黨內提名之路；民調顯示，不若2020年首次彈劾調查，多數美國人認為川普應被定罪。

部分共和黨參議員認為，眾院彈劾監察人提出的第二宗川普彈劾案，基本上毀了川普再次角逐黨內總統提名的機會。

許多共和黨參議員對於觀看1月6日國會暴動的證據影片感到慍怒，其中包含警察遭川普支持者稱作「豬」及「叛徒」，另有一名警察在暴民突破防向後，遭殘暴毆打而慘叫。

其他呈堂供證還有，川普呼籲支持者遊行前往國會，並警告他們：「若不死命拚鬥，將不再有國家」；川普在國會遭攻擊後，告訴支持者：「我們愛你，你們非常特別」。

一名共和黨參議員在第二天觀看眾院彈劾監察人提交的影片後說：「這讓你了解，川普有多混帳。」

這名共和黨議員表示，民主黨人可能幫助共和黨將川普打入冷宮，「最終，他們幫了我們一個大忙；即便此案最終宣告無罪，他們已讓川普失去參選總統的資格。」

其他已經暗示將投票支持(川普)無罪的共和黨參議員表示，彈劾案協助共和黨與川普畫清界線，川普過去五年來主導黨內發展路線。

「無法想像這番情緒反應。」一位共和黨參議員說，民眾認為川普應該被彈劾或定罪。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)與民調機構YouGov共同進行的民調9日發布，顯示56%的受訪者支持定罪川普，44%反對。

川普2020年首次面臨彈劾調查後，CBS News-YouGov於2019年12月進行的類似民調顯示，只有42%的受訪者支持裁定川普有罪。

紐約時報(NYT)上月報導，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)告訴同僚，裁決川普有罪並推動彈劾調查，會更容易整肅川普對黨的影響力。

參院共和黨二號人物聯邦參議員熊恩(John Thune，南達科他州)對譴責川普，也持開放態度。

面對記者提問彈劾調查的發展，熊恩答道：「有許多種解決辦法。」在記者追問是否會支持其中幾項解決辦法時，熊恩並表示肯定。