我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與MIT嫌犯合影曝光 警：不排除有過戀情

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

政壇人人說…為何只有川普說「戰鬥」 川粉才暴亂?

記者胡玉立／綜合報導
眾院彈劾案經理人在參院展示前總統川普鼓動暴民的推特信息。(美聯社)
眾院彈劾案經理人在參院展示前總統川普鼓動暴民的推特信息。(美聯社)

川普律師團隊在12日彈劾審判中，試圖點出1月6日國會暴動前川普說「戰鬥」(fight，或抗爭)，類似用語在政壇上其實很普遍，他們播出冗長影片呈現民主黨政治人物使用「戰鬥」一字，多達377次；川普律師想藉此顯示，川普說的「戰鬥」無可厚非；問題是，若人人已習慣此用語，為何這回卻引發暴行呢？

華盛頓郵報分析指出，川普的律師肖恩(David Schoen)已給出了答案：關鍵在於，聽眾有別。

肖恩9日在福斯新聞受訪時，曾揣想川普與民主黨議員說此話的差異；肖恩嘲笑地說：「民主黨人用語其實煽動性更強；但問題是，他們並沒有真正的追隨者，他們發表演講時，沒有什麼傾心的追隨者。」

華郵表示，這的確就是重點，上月6日的國會暴亂並不是挺川者只聽到「戰鬥」一字，就突然變成笨蛋刺客衝入國會，而是川普其實已花了數月時間，讓支持他的基本盤相信2020年總統大選被竊，他還堅持當天上午是阻止盜行的最後機會。

「今天我們所有人都不希望看到，我們的選舉勝利被激進左翼民主黨人偷走。」川普在演講中說：「共和黨人必須變得更強硬…當你逮到有人欺詐時，可以按照完全不同的規則去處理。」

川普總結道：「我說這裡出了問題，真的有問題，不然不可能發生。我們要戰鬥。拼命戰鬥。要是你們不拼命戰鬥，國家就沒了。」

華郵指出，那不只是「戰鬥」字眼而已。對深信川普勝利已被搶走的基層挺川者來說，如同川普的演說所言，那代表的是另一回事；川普的確有一個堅信他的錯誤論述的支持基本盤，整個狀況和肖恩律師嘲笑的民主黨人不一樣，也和川普律師團隊12日影片中節錄的幾百次「戰鬥」畫面不一樣。

詞語的含義，依據上下文會有所不同；憲法第一修正案的附註深具啟發性：「你可以在看到大火時大喊『失火了』，但你不能在沒有失火的情況下，在擁擠的戲院裡大喊『失火了』。」

華郵表示，你可以在選前不久的政治集會上向一群志願者說「我們需要為我們的未來而戰」，因為你知道大家不太可能真的跑去找政治對手肉搏戰。但在接連幾個月錯誤聲稱美國民主核心遭到破壞之後，告訴一群憤怒的堅定支持者，想要避免這場罪行的最後機會就在眼前，風險顯然大得多。

換句話說，肖恩是對的；民主黨人的用語是和川普類似；區別的關鍵在於：聽眾是誰。

川普 民主黨 華郵

上一則

川普染疫時病情嚴重 醫療團隊一度考慮用呼吸器

下一則

彈劾案公開暴亂視頻 共和黨人認為已斷送川普白宮之路

延伸閱讀

川普「邊境擋人」政策遭扭轉 2.5萬滯墨難民將可入美聽審

川普「邊境擋人」政策遭扭轉 2.5萬滯墨難民將可入美聽審
參院即將表決彈劾案 川普律師：彈劾案是政治報復

參院即將表決彈劾案 川普律師：彈劾案是政治報復
國會暴動當天 麥卡錫急電川普 兩人互吼還飆髒話

國會暴動當天 麥卡錫急電川普 兩人互吼還飆髒話
「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪

「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡