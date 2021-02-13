政壇人人說…為何只有川普說「戰鬥」 川粉才暴亂?

眾院彈劾案經理人在參院展示前總統川普鼓動暴民的推特信息。(美聯社)

川普 律師團隊在12日彈劾審判中，試圖點出1月6日國會暴動前川普說「戰鬥」(fight，或抗爭)，類似用語在政壇上其實很普遍，他們播出冗長影片呈現民主黨 政治人物使用「戰鬥」一字，多達377次；川普律師想藉此顯示，川普說的「戰鬥」無可厚非；問題是，若人人已習慣此用語，為何這回卻引發暴行呢？

華盛頓郵報分析指出，川普的律師肖恩(David Schoen)已給出了答案：關鍵在於，聽眾有別。

肖恩9日在福斯新聞受訪時，曾揣想川普與民主黨議員說此話的差異；肖恩嘲笑地說：「民主黨人用語其實煽動性更強；但問題是，他們並沒有真正的追隨者，他們發表演講時，沒有什麼傾心的追隨者。」

華郵 表示，這的確就是重點，上月6日的國會暴亂並不是挺川者只聽到「戰鬥」一字，就突然變成笨蛋刺客衝入國會，而是川普其實已花了數月時間，讓支持他的基本盤相信2020年總統大選被竊，他還堅持當天上午是阻止盜行的最後機會。

「今天我們所有人都不希望看到，我們的選舉勝利被激進左翼民主黨人偷走。」川普在演講中說：「共和黨人必須變得更強硬…當你逮到有人欺詐時，可以按照完全不同的規則去處理。」

川普總結道：「我說這裡出了問題，真的有問題，不然不可能發生。我們要戰鬥。拼命戰鬥。要是你們不拼命戰鬥，國家就沒了。」

華郵指出，那不只是「戰鬥」字眼而已。對深信川普勝利已被搶走的基層挺川者來說，如同川普的演說所言，那代表的是另一回事；川普的確有一個堅信他的錯誤論述的支持基本盤，整個狀況和肖恩律師嘲笑的民主黨人不一樣，也和川普律師團隊12日影片中節錄的幾百次「戰鬥」畫面不一樣。

詞語的含義，依據上下文會有所不同；憲法第一修正案的附註深具啟發性：「你可以在看到大火時大喊『失火了』，但你不能在沒有失火的情況下，在擁擠的戲院裡大喊『失火了』。」

華郵表示，你可以在選前不久的政治集會上向一群志願者說「我們需要為我們的未來而戰」，因為你知道大家不太可能真的跑去找政治對手肉搏戰。但在接連幾個月錯誤聲稱美國民主核心遭到破壞之後，告訴一群憤怒的堅定支持者，想要避免這場罪行的最後機會就在眼前，風險顯然大得多。

換句話說，肖恩是對的；民主黨人的用語是和川普類似；區別的關鍵在於：聽眾是誰。