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同樣煽動群眾… 上回川普贏 民主黨稱這回不適用

記者胡玉立／綜合報導

前總統川普曾打贏一場官司，聯邦上訴法院以川普在2016年大選一場造勢集會上的說詞受憲法第一修正案保護為由，判決控告川普煽動群眾害他們被毆打的抗議者敗訴；如今，川普彈劾案律師團也提出相同論點，但民主黨人以兩點主張，指同樣裁決在這次彈劾案中不適用。

民主黨人指出，彈劾審判主要關係到的是濫權，即使是個人說出的話，仍可作為彈劾理由；川普1月6日在國會暴動前的講話不應單獨來看，應被視為川普因戀棧權位，所發起的一場歷經數月盤算運動的最後一擊。

領導彈劾監察人團的民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)10日表示，川普當天言論符合任何可能的煽動標準，「川普放棄國家元帥職責，成為危險起義的總煽動者。川普的行動是美國歷史上對總統宣誓的最大背叛。 」

另一位民主黨眾議員普拉斯基(Stacey Plaskett)則表示，「川普的言論是在蓄意助長違法行為；他過去幾個月培植暴力，並表示讚許。然後，當他看到自己的支持者有能力施暴，便將他們引導到他那場歷史性野蠻大事件中。」

川普在2016年那場大選造勢集會中，只是叫大家把現場抗議的群眾「弄出去」；但肯塔基州聯邦法官赫爾(David Hale)仍允許那場事涉「煽動」與否的訴訟案進行下去。

赫爾認為，抗議者堅稱川普刻意讓他的言論導向暴力行為，看似有理。

不過，辛辛那提聯邦第六巡迴上訴法院推翻赫爾裁決，引用1969年涉及三K黨領袖布蘭登堡(Clarence Brandenburg)受憲法第一修正案保護的裁決文，保護川普。

法官在意見中還提到，川普當時也曾說：「別傷害他們。不然新聞界會找我麻煩。」

川普1月6日在群眾前的演說也是如此混雜不同信息；他敦促支持者「去國會大廈」和「拚命戰鬥」，但他也說，「我知道每個人都會和平又愛國地前進國會大廈，讓你們的聲音被聽見。」

普通法院可能會單獨考慮演講內容，並看重那段出聲安撫的說詞，但眾院彈劾監察人敦促參院，以不同標準看待川普的作為，指必須考慮他演講前幾個月的行動和聲明，要他對任何暴力或違法行為負起責任。

彈劾監察人指出，「憲法第一修正案是保護私人公民免受政府侵害，它不能保護在任職期間濫權的政府官員免責。」

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