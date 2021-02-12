暴力團體「守誓者」首領承認 闖國會是呼應川普要求

極右團體「守誓者」(Oath Keepers)是1月6日國會暴亂的策動者和主要參與者之一，目前正受司法部調查。(路透)

司法部 11日明確表示，策劃並帶頭發動元月6日國會暴亂事件的民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)，其首領潔西卡‧瓦特金斯(Jessica Watkins)承認案發前在等候前總統川普 指示；另外，極右暴力團體「驕傲男孩」(Proud Boys)成員佩佐拉(Dominic Pezzola)被捕後宣稱，自己是受川普的煽動欺騙，才參與攻擊國會。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，檢方在11日的起訴書上言明，守誓者領袖瓦特金斯提到，隨著新總統拜登就職日益逼近，她一直在等候川普的指示。

起訴書是聯邦檢察官迄今所用最直白語言，把川普要求支持者前來華府 ，與暴亂事件最具軍事叛變色彩的面向連結起來；在此之前，司法部還略有保留，不把川普講的話，與極端團體暴動時的行為，連結得那麼密切。目前至少四名被告在庭上表示，他們是遵循川普的指示，才在當天前往國會山莊。

檢方起訴書上援引佩佐拉自己去年11月9日寫的文句，「我擔心這是個精心設計的陷阱。除非總統本人叫我們出動，不然不合法。總統也有權命令各單位起而行動。假如川普叫我來，我才來。」

另外，據佩佐拉的辯護律師札克(Jonathan Zucker)呈送華盛頓特區聯邦地方法院備忘錄指出，被告闖入國會時，是呼應「當時三軍統帥、總統川普的請求。被告並非出於犯罪意圖而行動，而是出於良心，話雖如此，被告自承良心感受極其混亂，歪七扭八。」

截至目前，華府執法單位已逮捕200多名國會暴動相關分子。佩佐拉被控陰謀內亂等罪名，他以主要被告身分而在10日出庭受審，同一時間，眾院彈劾監察人則在參院詳述暴民進攻國會過程。

佩佐拉在呈堂文件中，要求法官准許他得免羈押，交保候審，他已由自己的錯誤學到教訓，不會再輕易受騙。