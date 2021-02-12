我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

暴力團體「守誓者」首領承認 闖國會是呼應川普要求

編譯潘勛／綜合11日電
極右團體「守誓者」(Oath Keepers)是1月6日國會暴亂的策動者和主要參與者之一，目前正受司法部調查。(路透)
極右團體「守誓者」(Oath Keepers)是1月6日國會暴亂的策動者和主要參與者之一，目前正受司法部調查。(路透)

司法部11日明確表示，策劃並帶頭發動元月6日國會暴亂事件的民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)，其首領潔西卡‧瓦特金斯(Jessica Watkins)承認案發前在等候前總統川普指示；另外，極右暴力團體「驕傲男孩」(Proud Boys)成員佩佐拉(Dominic Pezzola)被捕後宣稱，自己是受川普的煽動欺騙，才參與攻擊國會。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，檢方在11日的起訴書上言明，守誓者領袖瓦特金斯提到，隨著新總統拜登就職日益逼近，她一直在等候川普的指示。

起訴書是聯邦檢察官迄今所用最直白語言，把川普要求支持者前來華府，與暴亂事件最具軍事叛變色彩的面向連結起來；在此之前，司法部還略有保留，不把川普講的話，與極端團體暴動時的行為，連結得那麼密切。目前至少四名被告在庭上表示，他們是遵循川普的指示，才在當天前往國會山莊。

檢方起訴書上援引佩佐拉自己去年11月9日寫的文句，「我擔心這是個精心設計的陷阱。除非總統本人叫我們出動，不然不合法。總統也有權命令各單位起而行動。假如川普叫我來，我才來。」

另外，據佩佐拉的辯護律師札克(Jonathan Zucker)呈送華盛頓特區聯邦地方法院備忘錄指出，被告闖入國會時，是呼應「當時三軍統帥、總統川普的請求。被告並非出於犯罪意圖而行動，而是出於良心，話雖如此，被告自承良心感受極其混亂，歪七扭八。」

截至目前，華府執法單位已逮捕200多名國會暴動相關分子。佩佐拉被控陰謀內亂等罪名，他以主要被告身分而在10日出庭受審，同一時間，眾院彈劾監察人則在參院詳述暴民進攻國會過程。

佩佐拉在呈堂文件中，要求法官准許他得免羈押，交保候審，他已由自己的錯誤學到教訓，不會再輕易受騙。

川普 司法部 華府

上一則

彭博：拜登擬引進更多高科技人才 但不更動H-1B名額

下一則

「這是不公的袋鼠審判」 共和黨人擬讓川普脫罪

延伸閱讀

世界晚報／彈劾案第3天 民主黨：川普煽動暴力早有前科

世界晚報／彈劾案第3天 民主黨：川普煽動暴力早有前科
一洲焦點／拜習通話、彈劾川普新證、疫情下公校復課

一洲焦點／拜習通話、彈劾川普新證、疫情下公校復課
彈劾案第3天 民主黨：若不判有罪 川普將煽動更多暴力

彈劾案第3天 民主黨：若不判有罪 川普將煽動更多暴力
華郵：川普既已卸任 終於必須回答報稅問題

華郵：川普既已卸任 終於必須回答報稅問題

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
比爾蓋茲曾在2015年神準預言全球將爆發傳染病大流行。美聯社

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

2021-02-08 07:10
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨