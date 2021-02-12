川普律師團駁：川普與暴亂無關聯 有人聽到他下令攻擊嗎?
前總統川普遭控煽動叛亂彈劾案，參院審訊12日將進入辯方陳述；雖然眾院彈劾監察人小組列舉包括監視器錄影帶及暴動現場影片等多項證據，川普辯護律師團11日指出，川普與暴亂分子的行動之間「並無直接關聯」。
有線電視新聞網(CNN)分析，川普律師團即將在彈劾審訊中為川普辯護的重點為，並沒有證據顯示，川普明確下令暴徒前往國會山莊並做出暴力行為。
川普辯護律師卡斯特(Bruce Castor)11日下午接受有線電視新聞網訪問中，被問到審訊期間已有證據顯示暴徒執行川普命令時反駁說：「有人親耳聽到川普總統下達命令嗎？」
民主黨籍彈劾監察人在審訊中播放暴動現場拍攝影片顯示，有暴徒自稱攻占國會是在執行川普下達命令，但卡斯特卻說：「我不認為事情是這樣的。」
川普辯護律師肖恩(David Schoen)受訪時也說，暴徒與川普「沒有任何關係」。
肖恩說，當民眾還在療傷止痛之際，持續播放國會暴動悲劇影像，冒犯意味非常濃厚，川普也已經譴責暴力。
根據彈劾審訊議程，川普辯護律師團有兩天時間可以答辯，但川普競選團隊前首席顧問米勒(Jason Miller)11日在推特發文透露，律師團將只使用一天。
肖恩11日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，即將展開的辯護陳述並不需要很長時間，「由於根本沒有證據足以讓川普定罪，加上彈劾案對美國人民造成傷害，辯方答辯應該越短越好。」
肖恩在訪問中也說，眾院彈劾監察人小組對於彈劾川普案的處理方式，彷彿推出「娛樂組合」，好像找來一家電影公司並聘請大型律師事務所，以便推出專業作品，但卻故意斷章取義，以「娛樂組合」的方式在彈劾審訊中呈現出來。
儘管媒體報導傳出川普對於律師團在審訊中的表現極為不滿，但肖恩表示，川普對於彈劾案發展感到「非常樂觀」。
肖恩說，卡斯特在彈劾審訊中，遭到「不公平的惡意中傷」，卡斯特擔任律師已有35年經驗，「且讓我們拭目以待結果如何。」
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