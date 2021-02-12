川普律師團駁：川普與暴亂無關聯 有人聽到他下令攻擊嗎?

川普辯護律師肖恩(左二)11日受訪時說，暴徒與川普「沒有任何關係」。他說，當民眾還在療傷止痛之際，持續播放國會暴動悲劇影像，冒犯意味非常濃厚，川普也已經譴責暴力。(Getty Images)

前總統川普 遭控煽動叛亂彈劾 案，參院審訊12日將進入辯方陳述；雖然眾院 彈劾監察人小組列舉包括監視器錄影帶及暴動現場影片等多項證據，川普辯護律師團11日指出，川普與暴亂分子的行動之間「並無直接關聯」。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普律師團即將在彈劾審訊中為川普辯護的重點為，並沒有證據顯示，川普明確下令暴徒前往國會山莊並做出暴力行為。

川普辯護律師卡斯特(Bruce Castor)11日下午接受有線電視新聞網訪問中，被問到審訊期間已有證據顯示暴徒執行川普命令時反駁說：「有人親耳聽到川普總統下達命令嗎？」

民主黨籍彈劾監察人在審訊中播放暴動現場拍攝影片顯示，有暴徒自稱攻占國會是在執行川普下達命令，但卡斯特卻說：「我不認為事情是這樣的。」

川普辯護律師肖恩(David Schoen)受訪時也說，暴徒與川普「沒有任何關係」。

肖恩說，當民眾還在療傷止痛之際，持續播放國會暴動悲劇影像，冒犯意味非常濃厚，川普也已經譴責暴力。

根據彈劾審訊議程，川普辯護律師團有兩天時間可以答辯，但川普競選團隊前首席顧問米勒(Jason Miller)11日在推特發文透露，律師團將只使用一天。

肖恩11日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，即將展開的辯護陳述並不需要很長時間，「由於根本沒有證據足以讓川普定罪，加上彈劾案對美國人民造成傷害，辯方答辯應該越短越好。」

肖恩在訪問中也說，眾院彈劾監察人小組對於彈劾川普案的處理方式，彷彿推出「娛樂組合」，好像找來一家電影公司並聘請大型律師事務所，以便推出專業作品，但卻故意斷章取義，以「娛樂組合」的方式在彈劾審訊中呈現出來。

儘管媒體報導傳出川普對於律師團在審訊中的表現極為不滿，但肖恩表示，川普對於彈劾案發展感到「非常樂觀」。

肖恩說，卡斯特在彈劾審訊中，遭到「不公平的惡意中傷」，卡斯特擔任律師已有35年經驗，「且讓我們拭目以待結果如何。」