彈劾監察人指控：川普毫無悔意 不判有罪 將煽動更多暴力

聯邦參院。(美聯社)

聯邦眾院彈劾監察人團(impeachment managers)11日在前總統川普 彈劾案最後一天的案情陳述中，引用最早可追溯至2015年的錄影，指川普多年來慣於煽動暴力，毫無悔意，若參院 不判他有罪，川普將會煽動更多暴力事件。

拜登總統自彈劾案開審以來，刻意避嫌不多做評論，但他11日說，自己和其他美國人一樣看了新聞，但未觀看現場辯論，因為一直忙到晚上，「我想參院還有很重要的工作待完成，我猜想有些人可能會改變看法，但我也不知道。」

●「誰相信川普再選，不會再煽動暴力?誰願意拿警察生命下注?拿自己和家人生命下注？拿民主的未來下注？」

監察人團11日播放了許多早期錄影，其中有川普縱容支持者對他人施暴，也有川普對白人至上主義極右團體引發流血事件的模糊表態；監察人團領銜議員拉斯金(Jamie Raskin)表示，國會暴亂早有預演，與原先極端團體進攻密西根州府大樓一脈相承，是川普煽動暴力之慣行最危險、最猛烈的一次。

「在場有誰相信川普若重回白宮，不會為了實現自己的目的再度煽動暴力？」拉斯金總結發言時，詢問作為陪審團角色的全體參議員：「你願意拿更多警察的生命當賭注？願意拿自己和家人的生命去賭嗎？願意用民主的未來下注？」

拉斯金說，川普宣稱自己的行為毫無問題，所以若他重回公職，(暴亂)也將再現，「我們到時只能怪自己。」

「我不怕川普四年後再選，擔心的是他再選後又輸，因為可以再煽動暴亂。」華裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)引述前川普政府官員及共和黨 譴責其煽動暴亂的原話和錄音，指川普不承認自己煽動暴亂，對此毫無悔意， 這顯示他未來可能故伎重施、再致傷害。」

劉雲平說，參院應用「表決川普有罪」發出明確信號，以防止類似攻擊再次上演，並警示今後的總統，若不認同選舉結果，也不能像川普一樣。

聯邦眾院彈劾監察人團11日就前總統川普的彈劾案展開最後一天案情陳述，指川普多年來慣於煽動暴力，毫無悔意，若參院不判他有罪，川普將會煽動更多暴力事件。圖為賓州眾議員狄恩作陳述。(美聯社)

聯邦眾院彈劾監察人團11日就前總統川普的彈劾案展開最後一天案情陳述，指川普多年來慣於煽動暴力，毫無悔意，若參院不判他有罪，川普將會煽動更多暴力事件。圖為加州眾議員史沃威爾作陳述。(美聯社)

與10日現場播放驚險錄像的緊張氛圍相比，11日的議場氛圍稍緩，還有部分議員弓著背趴在桌上，略顯疲憊，也有人匆匆記錄或閱讀文件；川普的盟友、共和黨參議員史考特(Rick Scott)桌上放著一張空白亞洲地圖，看起來像在拚圖。

川普的律師肖恩(David Schoen)同日也向福斯新聞表示，川普現在很樂觀，但被指與暴亂掛勾，他感到被冒犯。

12日是川普辯護團的發言時間，他們可能在當天就結束辯護，參院最快可能在本周末就川普「煽動暴亂」表決，認定其罪名成立需67票，即需要17名共和黨投有罪；若川普被認定有罪，參院將再就「是否禁止競選公職」表決，只需簡單多數票(50票)即可過關。