川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

拜登政府上任不到一周,就取消前總統川普要求美國學校須公布與孔子學院合作的協議,讓孔子學院在美國活動透明化的規定。圖為北卡州一孔子教室剪彩。(取自The NC State CI官網)

前總統川普 即將卸任之前,白宮發布規定要求美國 學校須公布與孔子學院(Confucius Institutes)合作的協議,讓孔子學院在美國活動透明化;但拜登 政府已取消了這項規定。

2020年12月31日,川普政府送交一份名為「經認證學校公布與孔子學院及教室合作協議之學生與交換學者計畫要求擬定」(Establishing Requirement for Student and Exchange Visitor Program Certified Schools to Disclose Agreements with Confucius Institutes and Classrooms)的草案規定給國土安全部。

但美國聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement,ICE)發言人證實,拜登政府在今年1月26日已取消這項規定,時間點是拜登總統上台未滿一周之際。

新聞周刊(Newsweek)9日報導,川普政府卸任之前發布的命令,事實上並未禁止孔子學院所有的教學計畫,也未明確說明究竟哪些計畫可以教,哪些計畫不能教。

新聞周刊指出,過去幾年裡,全美至少有45家幼稚園到12年級(K-12)學校及大學已結束孔子學院計畫,理由是對學術自由、親中宣傳等內容出現疑慮。

拜登政府撤銷川普政府對孔子學院發布的命令之後,共和黨紐約州聯邦眾議員伊莉絲.斯特凡尼克(Elise Stefanik)提出1兆9000億元疫情紓困法案預算修正案,要求禁止提供聯邦經費給與孔子學院合作的全美各地學校。不過,斯特凡尼克的提案已遭到眾院教育委員會、眾院勞工委員會的民主黨籍成員打回票。

斯特凡尼克說,提案目的是為了避免納稅人的血汗錢流入與中國政府資助計畫有關的學校。

根據聯邦政府報告,中國政府從2006年以來,共計提供超過1億5800萬元經費給美國學校推出孔子學院計畫,但某些學校並未對於收到款項確實申報。