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白宮易主 TikTok被迫出售案無限期擱置

編譯盧炯燊／綜合10日電

拜登政府已無限期擱置強迫將TikTok美國業務賣給科技巨擘甲骨文(Oracle Corp)與沃爾瑪(Walmart)的計畫，同時仍在審核這個熱門影音手機應用程式的安全風險。

TikTok為北京字節跳動科技有限公司所有，前總統川普以TikTok構成安全風險，透過行政命令強制之出售給美國公司，TikTok在提出訴訟反對的同時，一直與甲骨文及沃爾瑪商討出售計畫。

「華爾街日報」10日報導，拜登政府已無限期擱置這一交易案，同時正在檢討資料安全性，以及避免TikTok蒐集的美國用戶資訊流向中國政府的方法。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)未否認華爾街日報的報導，但表示拜登政府在有關過程中，未採取「新的刺激行動」。

她又說，拜登政府正全面評估美國數據的風險，包括涉及TikTok的數據；她也透露「美國外國投資委員會」(CFIUS)正對TikTok展開審查，包括有關投資對國家安全的影響，甚至「擴大到TikTok之外」；不過莎奇未提供整個過程的時間表。

川普去年夏天通過連串行政命令禁止TikTok在美國營運，要求谷歌等禁止將TikTok上架；至9月時，川普又同意字節跳動可將TikTok出售給美國公司，並交出美國的用戶數據；據稱，美國就有1億個用戶。

根據出售案，甲骨文公司負責數據管理，沃爾瑪則為新公司提供電子商務、付款和其他服務。

在談判出售的同時，TikTok繼續提出訴訟，法院阻止了川普的禁令，總統選舉期間，TikTok佔了上風。

雖然拜登曾表示擔心TikTok，但沒有表示會否繼續禁止或強迫出售TikTok；消息人士說，自拜登上個月上任以來，有關談判一直在繼續；CFIUS直到現在也尚未完成必要的審查。

另方面，TikTok正在向哥倫比亞特區及第三巡迴上訴法院，以審查川普的撤資令及國家安全審查是否適當；司法部9日也要求這兩個聯邦上訴法院，擱置下級法院有關川普政府可以上訴的決定，阻止了對TikTok施加的限制。

對於拜登政府無限期擱置收購TikTok案，甲骨文及沃爾瑪均未回應。

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