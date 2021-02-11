上任後首訪國防部 拜登成立中國任務小組

拜登總統10日為上任後首度訪問五角大廈，他向國防部 官員點名中國 造成的挑戰，稱國防部要成立新的「中國任務小組」，由部長特別助理雷特納(Ely Ratner)負責，在4個月內提出對中國政策的建議。

國防部在拜登談話後發布新聞稿表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與副部長希克斯(Kathleen Hicks)，稱中國為美國 當前戰略競爭中，「步步緊逼的威脅(pacing threat)。」

中國是拜登演說談到美國挑戰時，唯一點名的國家；拜登說，美國需要要全力應對新興科技的挑戰，也要處理中國造成的日益成長的挑戰，確保和平及捍衛美國在印太地區與全球利益。

所謂挑戰，國防部指出，中國正在翻轉所有讓印太地區國家獲益的既存法治架構，美國與盟友追求維持自由開放的區域環境，中國卻動用國家力量的所有元素，讓他國屈服於中國意志。

國防部表示，美國正在採取航行自由行動，確保所有國家都能使用國際的海空航線，美國與盟友合作改善國界和專屬經濟區域的治安，「應對中國在這些方面的努力，是這個工作小組的關注重點。」

國防部表示，國防官員將中國任務小組的工作稱為「衝刺」(sprint effort)，全面檢視包含戰略、作戰概念、科技、部隊結構、部署和管理，以及情報，這都是其高度優先的主題。

工作小組還會檢視美國盟友及夥伴的對中關係，以及國防部與中國的關係。

根據國防部規畫，這項小組將由15名成員組成，包括來自國防部長辦公室、聯合參謀總部、各軍種、作戰司令部以及來自情報界的代表。

而領導該工作小組的雷特納是部長特別助理，輔佐缺乏印太防務經驗的奧斯丁；雷特納是拜登長期外交顧問，兩人從參議院到白宮都共事，嫻熟亞洲地區安全事務，多數美國媒體形容雷特納為對中鷹派。

雷特納去年曾與華府智庫新美國安全中心的執行長馮田(Richard Fontaine)共同在華盛頓郵報撰文，表示美中關係並非新冷戰，美國不應把焦點放在發起或是避免冷戰，而是由下而上增強美國的競爭力。

拜登表示，這個小組很快會動作，廣含在國防部內的平民與軍事專家，在未來幾個月內對奧斯丁提出建議，包括關鍵優先項目和決策要點，讓美國可以擘畫一條強健路徑來處理對中事務。

拜登表示，將傾全政府之力、在國會跨黨派合作，結合強勁聯盟與夥伴，處理對中事務。

國防部表示，該小組還會與跨部門合作夥伴對話，確保其國防應對與總統期待的全政府對中戰略方針一致。

記者在國防部詢問拜登，是否會對中國隱瞞新冠肺炎的訊息實施懲罰，拜登說，「我對獲得所有事實感興趣。」