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輝瑞、莫德納疫苗少數後遺症…36人血小板驟減

記者胡玉立╱綜合報導

國人接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症(ITP)；其中一位原本健康的56歲邁阿密醫生，接種後16天死於腦出血。

專家研究與罕見血液疾病關聯

由於上述疫苗試驗期間均無此問題，專家正設法探究接種疫苗與觸發此罕見血液疾病之間的潛在關聯。

邁阿密產科醫生麥可(Gregory Michael)在接種輝瑞疫苗第一劑後出現血小板減少症，血小板數量下降到幾乎為零；16天後，死於腦出血。另一位72歲、接種莫德納疫苗的女性列嘉斯皮(Luz Legaspi)因出現血小板減少症，被醫生要求臥床一星期，以防碰撞摔倒或其他輕傷導致類似出血。

除1邁阿密醫生死亡 其餘均康復

到目前為止，除麥可過世，所有其他接種疫苗後出現血小板減少症的人在接受治療後均已康復。從統計數字來看，類似案例仍極為罕見，全美至今只有36人受影響。

科學家得出的理論是，一小部分人可能身體有某種誘因，導致疫苗觸發血液失序。

專家為此狀況即將展開研究，納入研究的15人當中，只有一人近期有血小板數較低的病史，沒有明確共同線索可預測誰在接種疫苗後可能出現血小板減少症。

免疫性血小板減少症的特徵是血液中的血小板數量減少，導致容易瘀傷、牙齦出血和內部出血。病徵主要是血液在皮膚下「滲出」呈現微小紫紅色斑點。患者可能只因微小出血即呈現巨大瘀青。若頭部受傷流血，血小板卻不足以止血時，最有可能危及生命。

麥可的妻子表示，「在我看來，他的死與疫苗有100％關聯。沒別的原因。」麥克在去年12月18日接受第一劑輝瑞疫苗，當下沒有立即反應；但三天後，他全身都是紅色斑點，這是警告他皮膚下有出血跡象。麥可前往邁阿密西奈山醫療中心做血液檢查，顯示他的血小板計數為零。血小板數只要低於15萬，都屬於血小板減少症，麥可在醫院兩週後因腦出血死亡。

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