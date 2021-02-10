臉書全力防堵 IG疫苗謠言仍多

臉書要自行取締所轄Instagram內許多反疫苗接種的不實內容。(路透)

美國史上規模最大的新冠疫苗 接種行動展開近兩個月，臉書 集團所轄的即時通訊軟體Instagram仍充斥許多反疫苗接種的內容及使用者帳號，另外，要揪出臉書上的反接種社群，也沒那麼容易；目前散播新冠疫苗不實、嚇人或根本騙人消息，引發的後果很嚴重，可能叫人喪命。

有線電視新聞網(CNN)報導，臉書近幾年絞盡腦汁，想解決反疫苗接種的訊息，去年底更設立新規矩，立意減少有關新冠疫苗的不實內容，但謠言依然在臉書上傳來傳去。

CNN商業台兩周以來，在Instagram進行一系列搜尋，發現前10大搜尋結果中，有4個是反疫苗內容，如vaccinetruth、vaccinefreedom、antivaxxknowthefacts以及cv19vaccinereactions。

那些帳號裡，有些已募集不少追蹤者，例如cv19vaccinereactions便誇耀按讚追蹤的用戶達7萬7000多名；該帳號致力於追蹤有關新冠疫苗負作用的說法，經常分享沒實質佐證的報導，另影射接種新冠疫苗的人發生重大健康事件，包括中風或流產，說接種與此有所關聯。

這類反疫苗內容依然光天化日存留在臉書平台，凸顯臉書管理手法的一大差別：公司發言人指出，臉書專門針對疫苗的不實訊息，也的確掃蕩清光，但是貼文表達更普遍的反疫苗觀感，則容許留在臉書上頭。

公衛專家表示，很擔憂社群媒體 上有關新冠疫苗的不實訊息，以及更普遍的反一切疫苗內容，將導致人們拒絕接種。

「免疫行動聯盟」(IAC)策略長陳立正(Litjen Tan，音譯)表示，人們要是被社群媒體散播的不實消息嚇跑，那麼全國要掙脫新冠疫情，就真的很困難。

臉書發言人奧斯本(Osborne)表示，公司正致力於減少「瞧見疫苗不實消息的人」，而且會更努力，解決當前政策沒含蓋、誤導人的疫苗內容。