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百萬劑疫苗 下周起優先配送250社區中心

編譯陳韻涵、周芳苑╱綜合9日電
全美連鎖藥房華格林與Uber合作，免費接送少數族裔社區的居民接種新冠疫苗。聯邦政府9日表示下周將運送一百萬劑疫苗到全美合格的社區健康中心，推動加速少數族裔社區的接種進度。(Getty Images)
全美連鎖藥房華格林與Uber合作，免費接送少數族裔社區的居民接種新冠疫苗。聯邦政府9日表示下周將運送一百萬劑疫苗到全美合格的社區健康中心，推動加速少數族裔社區的接種進度。(Getty Images)

公衛官員9日表示，政府下周起將運送新冠疫苗直達全國250個社區健康中心並擴大提供接種服務的藥局，改善既有的接種範圍受限情況，確保弱勢族群能夠優先接種疫苗。

官員表示，初期目標是配送100萬劑疫苗給250個優先符合標準的社區中心，涵蓋無家可歸者，以及美語能力受限者，最終擴及全美超過1300個社區健康中心。

主要藥房中旬起將提供接種服務

一般而言，疫苗會由各州地方政府分配給健康中心；白宮本周起直接配送疫苗給6500家藥局，目標是約四萬家；中旬起，各主要藥房將提供接種服務，包括兩大連鎖藥局CVS和華格林(Walgreens)。

專家認為，擴大藥房網絡可望加快疫苗配銷。

哥倫比亞商學院(CBS)健康與藥局管理計畫主任邦妮‧埃勒林(Bunny Ellerin)說，各大連鎖藥房每年為數百萬人接種流感疫苗，特別適合新冠疫苗配銷，臨時接種站可能欠缺這些能力。

拜登政府為推廣新冠疫苗而啟動「聯邦零售藥房計畫」(FRPP)，讓疫苗配銷到全美零售點，初期由政府選定藥房專注服務特定地區，希望在就任100天以內達到一億人接種的目標。

CVS有近一萬個據點，其中11州、約350家店11日起接受CVS.com、CVS Pharmacy應用程式或電話預約疫苗接種預約，翌日即可打疫苗，包括加州、康乃狄克州、夏威夷州、麻州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、羅德島州、南卡羅來納州、德州和維吉尼亞州。

華格林共有9000多家藥局，12日起在17州和地區提供接種，包括亞利桑納州、芝加哥、康州、德拉瓦州、伊利諾州、肯塔基州、馬里蘭州、新罕布夏州、新墨西哥州、紐約州、北卡州、佛蒙特州、威斯康辛州、西維吉尼亞州、波多黎各和美屬維爾京群島，民眾可上網預約。

華格林發言人帕亞克(Rebekah Pajak)說，政府選定的首波地點主要是醫療不足地區；此外，華格林9日宣布與優步(Uber)合作，提供免費或折扣交通服務。

政府選定的超市暨藥局還包括沃爾瑪(Walmart)、Ride Aid、克羅格(Kroger)、大眾超市(Publix)、好市多(Costco)、艾柏森(Albertsons)、喜互惠(Safeway)和梅耶(Meijer)等。

流感疫苗 藥局 西維吉尼亞州

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