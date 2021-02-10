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運輸部長：搭國內班機 研議須病毒檢測陰性證明

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
新任運輸部長布塔朱吉表示正研究國內航班乘客要全面陰檢才能登機。(美聯社)
新任運輸部長布塔朱吉表示正研究國內航班乘客要全面陰檢才能登機。(美聯社)

運輸部長布塔朱吉近日受訪問時透露，運輸部正與聯邦疾病防治中心(CDC)積極討論，研議全面要求搭乘國內線班機的乘客，都必須提供新冠病毒檢測陰性的證明。

新冠單日新增確診8日降至7.7萬例，為去年10月以來新低，且38州染疫住院人數上周降逾10%，8日來到7.9萬人；當前加州的疫情最慘，新冠肺炎相關的死亡人數8日超過紐約，高居全美之冠。

單日新增確診 10月來新低

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，全美新冠肺炎單日新增確診8日降至7萬7737例，為去年10月27日(7萬2221例)以來最低，可見疫苗發揮效用。

38州染疫住院1周降逾10%

在染疫住院方面，新冠病毒追蹤計畫數據顯示，38州住院人數上周下降逾10%，8日來到7萬9179人；全美住院率也大幅下跌，為去年11月中以來新低。

在新冠病歿病例方面，每天逝世人數仍多，七日平均將近2900例，8日新增1309例。

加州疫情慘重，病歿人數急遽增加，8日超越紐約州躍居全美之冠，上周平均單日433人病歿。

在國內航線防疫方面，布塔朱吉的談話反映政府加強防疫的態度。

拜登政府上月規定海外入境者搭機前須出示新冠檢測陰性報告，所有國際旅客抵美均須隔離七天，包括返美僑民。

布塔朱吉7日受訪時說，未來搭乘國內線航班，可能要出示病毒檢測證明；他8日受訪時重申此議題，且當局正與CDC評估各種選項，保障國人健康。

非營利旅遊業組織「美國旅遊協會」(U.S. Travel Association)支持國際旅客提供病毒檢測陰性證明，因為這是「重啟海外旅遊的關鍵」，但不贊成國內線比照辦理。

檢測 紐約州 加州

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