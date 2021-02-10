運輸部長：搭國內班機 研議須病毒檢測陰性證明
運輸部長布塔朱吉近日受訪問時透露，運輸部正與聯邦疾病防治中心(CDC)積極討論，研議全面要求搭乘國內線班機的乘客，都必須提供新冠病毒檢測陰性的證明。
新冠單日新增確診8日降至7.7萬例，為去年10月以來新低，且38州染疫住院人數上周降逾10%，8日來到7.9萬人；當前加州的疫情最慘，新冠肺炎相關的死亡人數8日超過紐約，高居全美之冠。
單日新增確診 10月來新低
新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，全美新冠肺炎單日新增確診8日降至7萬7737例，為去年10月27日(7萬2221例)以來最低，可見疫苗發揮效用。
38州染疫住院1周降逾10%
在染疫住院方面，新冠病毒追蹤計畫數據顯示，38州住院人數上周下降逾10%，8日來到7萬9179人；全美住院率也大幅下跌，為去年11月中以來新低。
在新冠病歿病例方面，每天逝世人數仍多，七日平均將近2900例，8日新增1309例。
加州疫情慘重，病歿人數急遽增加，8日超越紐約州躍居全美之冠，上周平均單日433人病歿。
在國內航線防疫方面，布塔朱吉的談話反映政府加強防疫的態度。
拜登政府上月規定海外入境者搭機前須出示新冠檢測陰性報告，所有國際旅客抵美均須隔離七天，包括返美僑民。
布塔朱吉7日受訪時說，未來搭乘國內線航班，可能要出示病毒檢測證明；他8日受訪時重申此議題，且當局正與CDC評估各種選項，保障國人健康。
非營利旅遊業組織「美國旅遊協會」(U.S. Travel Association)支持國際旅客提供病毒檢測陰性證明，因為這是「重啟海外旅遊的關鍵」，但不贊成國內線比照辦理。
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