世衛專家：新冠病毒極不可能源自武漢實驗室

世界衛生組織赴武漢調查病毒來源，昨與大陸專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果，聯合專家考察組國際專家外籍組長安巴瑞克展示分析圖表，認為實驗室病毒洩露的說法是極不可能的。（路透）

世界衛生組織(WHO)赴武漢 調查病毒來源，9日和中國專家在武漢舉行記者會說明調查結果，聯合專家考察組國際專家外籍組長安巴瑞克(Peter Ben Embarek)表示，病毒從實驗室外洩，是極不可能的，未來將不會就此進行研究。

世衛 組織專家組一月抵達武漢，隔離14天後，與中國專家組一起調查新冠病毒起源，連日走訪白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構，在上千名專業人員協助提供各種資料，分析整理後舉行首場記者會。

新冠病毒是否是人為因素，一直引起各方關切，在記者會上，世衛外籍專家組組長安巴瑞克列出了新冠病毒傳到人身上的四個假設；其中，透過中間宿主將病毒引入人類，即先感染離人類關係較近的動物，而後再感染給人，這樣的路徑是最有可能的；此外，也有可能通過冷鏈食物的管道感染人。

安巴瑞克表示，專家組在參觀武漢病毒研究所實驗室後，從現場各種狀況來看，病毒極不可能從實驗室外洩，「這是理性的分析，是基於所掌握的事實證據所做的判斷。」

考察組中方組長梁萬年表示，能導致全球大流行的病毒，一定具備高度適應人類環境的生存能力。這種能力可能是偶然獲得，也可能是逐漸演變的，但每個步驟都得益於自然的選擇。

梁萬年在介紹分子流行病學的溯源研究結果時說，蝙蝠、穿山甲身上發現的冠狀病毒被認為和新冠病毒關係密切，提示其有可能是新冠病毒宿主，但目前為止，關聯性還不足以認定上述兩種動物攜帶的病毒成為新冠病毒的直接祖先，水貂、貓等動物，也可能是潛在宿主。

梁萬年說，沒有證據顯示，2019年12月前在武漢市就有疫情 傳播；當時武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，只能證明該市場是病毒傳播點之一，但武漢其他地域或有傳播情況。

他說，根據目前資料，無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。

安巴瑞克表示，相關證據表明病毒可能來自自然宿主，但武漢並非是蝙蝠大量聚集地，因此在武漢的疫情最開始不太可能由蝙蝠傳給人，可能是由其他動物傳播。

他說，世衛組織將追蹤華南海鮮市場動物產品來源，尤其是2019年12月售賣的動物產品，要調查這些動物產品現在還有沒有留樣，在這個基礎上，再追查市場的一些商販及上游供應商，看是否能在這樣的調查當中發現一些線索。