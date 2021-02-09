彈劾川普5看點 共和黨拉鋸難成事

川普。（Getty Images）

前總統川普 即將二度面臨彈劾 ，究竟有哪幾位共和黨 籍聯邦參議員將投票贊成彈劾，川普又將發表哪些說法為己辯護，將是這場彈劾案的關鍵發展。

國家廣播公司(NBC)分析，對於參院民主黨團來說，彈劾案若要通過，必須取得三分之二贊成票數，困難度極高。彈劾案在參院展開後，五大看點則包括：

料難過關 共和黨得有17票贊成

一年前，川普首次遭到國會彈劾時，唯一投票贊成彈劾的共和黨員，只有2012年代表共和黨參加總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)。這次彈劾案若要過關，除了民主黨在參院的現有50票之外，至少還要有17位共和黨參議員投下贊成票。

以目前狀況看來，除了羅穆尼之外，可能會投票贊成彈劾的共和黨參議員，包括內布拉斯加州的賽瑟(Ben Sasse)、緬因州的柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州的穆考斯基(Lisa Murkowski)、賓州的圖米(Pat Toomey)而已。

參院共和黨團第三號人物、懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)說：「目前看來，彈劾案絕對不會成立，各種跡象已經非常清楚。」

規避議事 不幫辯護也不想投票

許多共和黨籍參議員早已紛紛表態，並不會幫川普辯護，但也不願意投票贊成彈劾川普。對於這些共和黨員來說，解套之道就是循求議事規則，規避參加彈劾表決，例如主張川普既已下台，發動彈劾將構成違憲。共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)以此理由發起的提案，已獲45位共和黨參議員連署，其中包括參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。

社群被封 川普發聲需透過律師

上一次遭到彈劾時，審訊第二天裡川普便發表了140則推文與轉推，火力四射。現在川普推特、臉書及Instagram帳號都被關閉，如果要發表意見，可能必須透過律師轉傳。

國會暴動 民主黨強調川普要扛

民主黨陣營深知，某些共和黨參議員基於害怕個人政治前途受影響，懷抱私心希望川普能在彈劾案無罪過關。

憲法律師出身的眾院司法委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)率領的彈劾監察人(impeachment managers)小組則強調，將提供大量證據證明1月6日國會暴動，就是川普一個人的責任。

彈劾審議 參院臨時議長罕主持

這次彈劾審議將創下並非由首席大法官主持的首例，由於川普已卸任，具有參院臨時議長(president pro tempore)頭銜的李希(Patrick Leahy)將主持彈劾審議。李希上周接受媒體訪問時說，為了做好功課，已閱讀數百頁資料。