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國會暴動「證據充分」民主黨擬不傳喚證人

編譯潘勛／綜合8日電
元月6日部分川普支持者變成攻擊國會的暴民，當時國會正在進行總統當選證證大會，保全人員全力抗拒在議事大廳外的暴民。當時的國會議員都是暴動事件的證人、也是受害人。(美聯社)
元月6日部分川普支持者變成攻擊國會的暴民，當時國會正在進行總統當選證證大會，保全人員全力抗拒在議事大廳外的暴民。當時的國會議員都是暴動事件的證人、也是受害人。(美聯社)

前總統川普二度遭彈劾案9日即將展開，鑒於要找到至少17名共和黨聯邦參議員支持才能把川普定罪難度太高，民主黨高層傾向不傳喚證人，避免拖長審議；華盛頓郵報建議，若有意傳喚，可找七種證人出席，以了解國會山莊暴動事件發生因由，以及釐清本次彈劾的合憲性。

國會山莊報(The Hill)報導，民主黨高層表示，這次彈劾川普與第一次情況有所不同，不必找證人的原因，因為證人就是當天在國會親身經歷暴民襲擊行動的國會議員，再加上當天有許多網路直播，證據充備。

華郵認為，真要傳喚證人，揭露元月6日事件尚未眾所周知內情，首先便是已被捕的暴民，據悉至少九人為自己辯護時聲稱，是受川普之邀才參與攻打國會。

其次，暴動發生前，川普連任競選陣營有人大力促成支持者在白宮南面草坪集結，他們是否與接下來暴民攻入國會有關，值得探究。

第三位是喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。暴動事件發生前幾天，川普施壓，要拉芬斯伯格找出足夠票數推翻喬州選舉結果，但遭拒絕，若要找人做證，指出川普煞費苦心散播陰謀論，謀劃推翻選舉結果，才導致國會遭圍攻，拉芬斯伯格應為不二人選。

第四人叫史托克頓(Dustin Stockton)，他是川普前顧問巴農(Stephen Bannon)的盟友，以前任職媒體；上周他向紐約時報透露，自己參與南草坪集結，接下來吃驚地發現，集結還包括計劃向國會進軍；集結如何演化為進軍，他能說出箇中詳情。

第五位便是川普本人，畢竟彈劾成案關鍵在川普有無教唆支持者，聽聽他本人否認教唆的說詞，有助於釐清案情。但目前川普的辯護律師已表示川普不會出庭。

第六人則是白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)；國會山莊遭襲擊時，他就在川普身畔，他定期與軍方高層接觸。

第七類證人為憲法專家；主張本次彈劾不合憲，是共和黨的首要立論，但很多保守派法律專家都認為彈劾前總統合憲，聽取他們的意見，有助於了解全案程序是否合法。

元月6日部分川普支持者變成攻擊國會的暴民，造成五死悲劇。(美聯社)
元月6日部分川普支持者變成攻擊國會的暴民，造成五死悲劇。(美聯社)

川普 彈劾 白宮

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