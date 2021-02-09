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定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

川普要求撤彈劾案遭拒 參院今開審

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普9日面臨二次彈劾案在參院開審，預期他不會被參院定罪。(Getty Images)
前總統川普9日面臨二次彈劾案在參院開審，預期他不會被參院定罪。(Getty Images)

前總統川普二度遭到國會彈劾，川普辯護律師要求撤案遭拒，參院審議訂於9日展開，除了如同法庭的兩造辯論之外，最後將交付投票；眾院彈劾監察人小組8日發表彈劾審訊前最後一份訴訟摘要，內容中回應川普律師團指出，川普犯下「比任何總統都還嚴重的違憲罪行。」

但川普律師團8日指出，眾院民主黨團彈劾川普，根本就是在演一齣「政治大戲」。

川普律師團的兩大辯護重點：一是參院彈劾已卸任的前總統，並沒有憲法基礎；二是川普言行受到憲法第一修正案保護。

不過，彈劾監察人小組則在訴訟摘要中回覆指出，不論從制憲者動機、憲法條文或國會慣例來看，川普都應該因為任內的違憲罪行，面對彈劾審議。

對於川普再度遭到民主黨發起彈劾，川普律師團指出，民主黨方面企圖利用彈劾案，「讓政治對手噤聲。」

律師團也表示，分布於政治光譜不同區段的所有美國民眾，看到發生於元月6日、僅數百人參加的國會暴動事件之後，同樣感到恐懼與困惑。而眾院民主黨高層則基於自私企圖，利用彈劾案操弄民眾情緒。

彈劾監察人小組指出，總統就算在任期尾聲的最後倒數幾天濫權行事，也必須承擔責任，憲法當中並無所謂的「元月豁免」(January Exception)規定；至於辯護律師團指稱川普遭控煽動國會暴動屬於第一修正案言論自由保障，彈劾監察人小組則表示如此論述「毫無根據」。

訴訟摘要指出，川普煽動叛亂的言行，「就是對憲法第一修正案的正面攻擊」，眾院並不是因為川普發表不受歡迎的政治言論而提出彈劾，「而是因為他蓄意煽動暴力叛亂，企圖顛覆政府。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)8日在紐約一場記者會上說道，與參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)之間對於川普彈劾案進行架構的磋商，已經接近達成協議。

舒默說，根據協商結果，如果無須傳喚證人，彈劾審訊大約一周可以完成；根據媒體報導，彈劾審議可能將不會傳喚任何證人，川普日前已經拒絕出席提供證詞。

國會山莊上月6日遭到成千上百的暴徒攻擊，眾院提出彈劾川普案，指控川普涉嫌煽動支持...
國會山莊上月6日遭到成千上百的暴徒攻擊，眾院提出彈劾川普案，指控川普涉嫌煽動支持者攻擊國會。圖為8日國會山莊內外仍有國民兵駐紮保衛安全。(Getty Images)
加州國會眾議員劉雲平(右)8日與眾院同僚在參院準備9日彈劾前總統川普的討論。劉雲...
加州國會眾議員劉雲平(右)8日與眾院同僚在參院準備9日彈劾前總統川普的討論。劉雲平是眾院彈劾川普小組成員之一。(Getty Images)

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