我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

公衛新挑戰 如何讓民眾願意接種第二劑疫苗

編譯郭宣含╱綜合7日電
公衛當局擔心接種第一劑疫苗的人，不再回來接種第二劑，降低群體免疫的防疫目標。圖為洛杉磯民眾2月初接種第一劑疫苗。(美聯社)
公衛當局擔心接種第一劑疫苗的人，不再回來接種第二劑，降低群體免疫的防疫目標。圖為洛杉磯民眾2月初接種第一劑疫苗。(美聯社)

新冠疫苗計畫展開近兩個月後，公衛單位再面臨新挑戰，即確保已接種第一劑新冠疫苗者在建議時間內，返回接種第二劑疫苗；專家表示，有諸多原因影響民眾二次接種，包括供應有限、取消預約、擔心副作用、忘記或政治因素。

初步數據顯示，多數人已接種第二劑新冠疫苗；德州衛生局數據顯示，190萬名接種者中，僅0.3%目前遲未接種，不過另有7.5%接種日也到期；俄勒岡州則有5%接種首劑輝瑞新冠疫苗的人遲未接種第二劑。

國家廣播公司(NBC)報導，不過研究人員的擔憂其來有自，可從公衛單位處理其他疾病的疫苗接種參見一二；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)表示，以抗帶狀疱疹疫苗為例，約25%的人接種完首劑疫苗後，未現身接種第二劑。

就算科學證據指出，新冠追加疫苗有逾90%的效能，但依舊並非人人都會按時完成兩劑疫苗接種。

歐菲特表示，州、郡和健康照護機構必須利用智慧手機通知等新科技，以及打電話等老辦法，相互配合以提醒民眾完成疫苗接種。

歐菲特說：「零售藥局擅長此道，你的處方簽才剛傳進來，你就會收到簡訊，然後一而再、再而三收到這些訊息。」

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，接種首劑新冠疫苗後，若是輝瑞疫苗約在三周後接種第二劑，莫德納則須在約四周內接種完畢；不過若無法早點接種，追加疫苗最久可在首劑疫苗的六周後接種。

專家分析，民眾未打第二劑疫苗的原因有很多，而且沒有證據支持何為主因，包括疫苗供應不足、取消預約、擔心副作用、忘記時間，以及難以安排接種時間。

政治也可能是原因之一；歐菲特表示，部分州長默默淡化第二劑疫苗接種，公衛單位受迫優先幫施打首劑疫苗的民眾接種，一部分原因是這是媒體會強調的數據。

並非各州都公布有多少人未如期接種第二劑疫苗，公衛和醫療專家難以計算實際數量。

歐菲特格外擔心，若民眾只接種一劑新冠疫苗，或隔太久才接種第二劑，新冠病毒恐更容易突變；因為人體弱化的免疫反應只會讓新冠病毒受傷，但無法殺死病毒。

疫苗 聯邦疾病防治中心 德州

上一則

10度打進超級盃！43歲布雷迪vs.當代最強 和對手母親只差1歲

下一則

拜登新政「大赦」移民？ 數百萬無證客期待

延伸閱讀

COVAX首波AZ疫苗 陳時中：台灣獲得20幾萬劑

COVAX首波AZ疫苗 陳時中：台灣獲得20幾萬劑
變種病毒怎麼擋？英疫苗官員：可能須多次接種

變種病毒怎麼擋？英疫苗官員：可能須多次接種
及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計

及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計
台灣聯亞疫苗二期試驗將展開 拚7月量產

台灣聯亞疫苗二期試驗將展開 拚7月量產

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25
民主黨領袖正在研議調整紓困方案，提高領取紓困金者的門檻。圖為民主黨籍的國會眾院議長波洛西(右)與參院多數黨領袖舒默。 (Getty Images)

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

2021-02-05 02:23
拜登總統(左)1日與十位共和黨籍聯邦參議員在白宮見面，氣氛友好，雙方同意針對疫情經濟紓困法案舉行更多磋商，期盼推出獲得兩黨共識的協議。(路透)

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

2021-02-01 21:56

1張圖看疫情：全美確診破2700萬 德州直逼250萬

2021-02-07 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？