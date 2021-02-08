公衛新挑戰 如何讓民眾願意接種第二劑疫苗

公衛當局擔心接種第一劑疫苗的人，不再回來接種第二劑，降低群體免疫的防疫目標。圖為洛杉磯民眾2月初接種第一劑疫苗。(美聯社)

新冠疫苗 計畫展開近兩個月後，公衛單位再面臨新挑戰，即確保已接種第一劑新冠疫苗者在建議時間內，返回接種第二劑疫苗；專家表示，有諸多原因影響民眾二次接種，包括供應有限、取消預約、擔心副作用、忘記或政治因素。

初步數據顯示，多數人已接種第二劑新冠疫苗；德州 衛生局數據顯示，190萬名接種者中，僅0.3%目前遲未接種，不過另有7.5%接種日也到期；俄勒岡州則有5%接種首劑輝瑞新冠疫苗的人遲未接種第二劑。

國家廣播公司(NBC)報導，不過研究人員的擔憂其來有自，可從公衛單位處理其他疾病的疫苗接種參見一二；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)表示，以抗帶狀疱疹疫苗為例，約25%的人接種完首劑疫苗後，未現身接種第二劑。

就算科學證據指出，新冠追加疫苗有逾90%的效能，但依舊並非人人都會按時完成兩劑疫苗接種。

歐菲特表示，州、郡和健康照護機構必須利用智慧手機通知等新科技，以及打電話等老辦法，相互配合以提醒民眾完成疫苗接種。

歐菲特說：「零售藥局擅長此道，你的處方簽才剛傳進來，你就會收到簡訊，然後一而再、再而三收到這些訊息。」

聯邦疾病防治中心 (CDC)建議，接種首劑新冠疫苗後，若是輝瑞疫苗約在三周後接種第二劑，莫德納則須在約四周內接種完畢；不過若無法早點接種，追加疫苗最久可在首劑疫苗的六周後接種。

專家分析，民眾未打第二劑疫苗的原因有很多，而且沒有證據支持何為主因，包括疫苗供應不足、取消預約、擔心副作用、忘記時間，以及難以安排接種時間。

政治也可能是原因之一；歐菲特表示，部分州長默默淡化第二劑疫苗接種，公衛單位受迫優先幫施打首劑疫苗的民眾接種，一部分原因是這是媒體會強調的數據。

並非各州都公布有多少人未如期接種第二劑疫苗，公衛和醫療專家難以計算實際數量。

歐菲特格外擔心，若民眾只接種一劑新冠疫苗，或隔太久才接種第二劑，新冠病毒恐更容易突變；因為人體弱化的免疫反應只會讓新冠病毒受傷，但無法殺死病毒。