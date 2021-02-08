民眾對疫苗卻步 難達群體免疫效果

目前仍有大量民眾仍對新冠疫苗持觀望態度，或表明絕不接受注射。（美聯社）

若全美有意願的民眾全接種新冠疫苗 ，那還是絕對無法達到群體免疫的效果。根據人口普查 局調查，目前仍有大量民眾仍對疫苗持觀望態度，或表明絕不接受注射。

要達到群體免疫，必須有70%至80%的民眾帶有抗體。但在1月6日至18日進行的民調中，詢問了6萬8000名成年人，希望找出對疫苗卻步的原因。約51%尚未注射的成人，表示未來將接種，26%表示可能會；14%表示可能不會，10%的答案是絕對不會。

因此吸引對疫苗感到猶豫或矛盾的民眾施打，將是要務之一。人口普查局和聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前約有8%民眾已至少施打一劑。

過去民調顯示，當抗拒疫苗的人看到他人接種，意願將會增加。而拜登政府接下來也將推出一連串計畫，希望建立大眾對疫苗的信心，協助最抗拒疫苗的有色人種以及偏遠地區民眾接種。

免疫管理人員協會(AIM)執行長克萊爾‧漢南(Claire Hannan)說：「現在疫苗有限但需求很高，但未來供給將大於需求，我們必須努力讓疫苗獲得不同社群 民眾的信任，確保達到群體免疫。」

不論年齡種族或居住地，副作用是民眾對疫苗卻步的最常見理由。明尼蘇達州一名心臟科醫師湯瑪斯(Christopher Thomas)告訴病患，他在接種第二劑後發燒了兩天，但吃個藥就好了。他說，與新冠肺炎造成的嚴重併發症相比，副作用根本微不足道。

此外對政府和疫苗的不信任也是不打疫苗的原因之一，例如在18至25歲的年輕人中，不相信政府為首要原因。還有其他民眾認為，仍有其他更需要疫苗的人。

而由於西語裔和非裔民眾是遭受疫情衝擊最嚴重的社群，對公衛官員的不信任，讓有五分之一西語裔和三分之一非裔無意接種。

非營利生物倫理研究機構「哈斯丁斯中心」(Hastings Center)研究員南西‧貝林格( Nancy Berlinger)也直言表示：「低風險高社會地位的人容易接種，但如果高風險族群仍舊呈現高風險，我們將被病毒擊敗。」