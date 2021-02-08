輝瑞加速疫苗製程產量翻倍 佛奇：3、4月將有更多疫苗

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇7日受訪建議幼兒園到7年級學生可返校上課。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)向「今日美國 報」(USA Today)透露，將加速疫苗 生產規模，使一批原本需要110天製程的疫苗縮短至平均60天；此外，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)也表示對未來幾個月提升疫苗產量感到樂觀，並呼籲7年級以下及幼稚園的學生們可以返回校園上課。

最近全國政府積極加快並擴大疫苗接種範圍，輝瑞的消息無疑是一大助力，該公司製藥無菌注射劑業務副總裁卡利奇(Chaz Calitri)說：「我們將此命名為『光速計畫』不是沒有原因的，光是上個月我們的產量就翻了一倍。」

疫苗生產顧問公司 Immunization Policy and Knowledge Translation的總裁(Robert Van Exan)則表示，廠商加速疫苗生產的計畫並不讓人意外：「過去沒有人將信使疫苗(mRNA)的生產規模擴大到如此程度，由此可知製造商們也不斷地學習進步，他們每天都在解決新的挑戰，將學習結果列進作業流程。」

佛奇7日上午接受「國家廣播公司」(NBC)知名主播陶德(Chuck Todd)訪問時表示：「很明顯地，現階段疫苗的需求遠超越供給，但如果你仔細觀察疫苗接種的劑量和製造商的產能，你會發現它一直在成長，從2月到3月、甚至4月都還會持續地超越。」

儘管有專家們擔心超級盃將帶來另一波大規模傳染，但佛奇在同日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示，他認為七年級及以下的學生們可回到校園，因為在他們身上病毒傳染的風險相較成人低。

佛奇強調：「有許多研究都顯示，兒童到一定程度的歲數，大約是八年級和以上的年紀，感染和傳播病毒的風險與成人是一致的，但比這年紀還小的兒童，並沒有那麼容易傳染」；不過他強調高中生還不應該返回校園。